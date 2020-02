El BNG denuncia el "deterioro intencionado" por parte del PP del Servizo de Axuda no Fogar

El BNG critica al gobierno del Partido Popular de Sanxenxo por privatizar el Servizo de Axuda no Fogar ( SAF), algo que dicen "ya advirtió en los debates electorales nuestra portavoz Sandra Fernández Agraso que era la finalidad de Telmo Martín".

Para los nacionalistas, "es una práctica típica del PP, deteriorar un servicio de manera intencionada para luego así justificar una privatización que se sabe con antelación que va a traer más problemas".

Subraya el Bloque, que "un gobierno serio con la gestión, no tendría caducada la bolsa de empleo de este servicio desde hace más de dos años, ya que esta es la manera legal y responsable de cubrir las plazas vacantes, so agotada esta vía poder recurrir la otras vías.

Un gobierno serio y responsable no ofrece plazas vacantes por horas en unas condiciones más que cuestionables imposibilitando la conciliación familiar y laboral, para así poder justificar la falta de personal disponible para cubrir esas vacantes. Al no tener hechos los deberes que por ley tendría que hacer este gobierno, el Partido Popular tuvo que recurrir a una empresa privada para cubrir estas bajas, un remedio peor para el funcionamiento del servicio pues la empresa incumplió en varias ocasiones dejando el servicio descubierto, demostrando así que una privatización no es garantía ninguna de que se preste el servicio".