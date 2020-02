Rosalía de Castro, sorprendida que aínda non haxa igualdade plena

O Pazo Provincial recibiu esta mañá, no Día de Rosalía, a visita da poeta, encarnada pola actriz Tero Rodríguez, á que acompañou Modesto Brocos (ao que deu vida Lucho Penabade, co que forma Os Quintilláns). A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, acompañada da deputada de Cultura Victoria Alonso, recibiu á escritora galega máis universal, que amosou a súa sorpresa porque no século XXI a muller aínda non teña acadado a igualdade plena co home.

O músico Pepiño Orjais, que interpretou no acto un tema adicado á "Nai Rosalía", tamén se sumou á celebración, na que Carmela Silva incidiu na vixencia de Rosalía, unha muller que "amaba a súa terra e a xente da súa terra, e denunciaba as inxustizas que padecíamos como pobo, pero tamén tiña unha mirada optimista sobre Galicia".

Recalcou de seguido o feito de que "o pensamento de Rosalía está sempre vixente" e citou como exemplo a súa crítica "á dureza das migracións" e o seu feminismo, e que hoxe seguen de actualidade. "Hoxe temos que loitar contra esa barbarie que pretende negar que o ser humano é ante todo ser humano e que os valores da humanidade teñen que ser os que garantan que vivimos nunha sociedade", sinalou en alusión ás migracions.

Tamén lembrou que Rosalía foi unha feminista, como moitos dos seus escritores "deixan ver con claridade". Para concluír, subliñou como fixera na inauguración do ciclo de actividades que a Deputación adicou á poeta, que neste 24 de febreiro "celebramos o nacemento da muller que nos representa como pobo e que defendeu a nosa lingua, que temos que seguir reclamando como a que constrúe o pensamento auténtico do que nos sentimos tan orgullosas e orgullosos". Poucos lugares no mundo, lembrou, "onde unha muller sexa referente, iso nos fai aínda máis auténticas"

"Rosalía é nosa pero é universal", manifestou a presidenta da Deputación, antes de dar paso á escritora, quen se amosou "moi emocionada" por visitar unha institución como a provincial, onde "por primeira vez hai unha muller ao fronte", e onde "hai moitísimas mulleres con responsabilidades".

No acto, tanto ela como Modesto Brocos emprazaron a mudar o actual aspecto da Sala de Comisións, "chea de retratos de varóns, os presidentes" cun retrato de Carmela Silva feito "por algún pintor moderno". "Agora que temos unha presidenta propoño que esa imaxe tan viril se transforme e modernice", propuxo Brocos. "Cando pintei a Rosalía, sabía que estaba pintando a unha igual, e non cunha imaxe edulcorada", engadiu, lonxe da imaxe dos retratos femininos da época.

Neste senso, Rosalía sorprendeuse ao comprobar que aínda non existe a igualdade plena entre homes e mulleres no século XXI e repasou algunhas das críticas que neste eido tivo que aturar na súa época, mesmo as que dicían que non era ela quen escribía, senón o seu marido. "Veño a transmitir a necesidade de seguir loitando e de non parar ata que se consiga esa igualdade", manifestou, ao que Carmela Silva engadiu que hoxe "hai moitas herdeiras" que seguen o seu camiño .

Trala súa recepción, Rosalía e Brocos visitaron algunhas dependencias do Pazo Provincial e o Edificio Administrativo da Deputación e posteriormente saíron ás rúas de Pontevedra para c