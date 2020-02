Ravachol se suma a la polémica de la reforma del puente de O Burgo

La polémica reforma del puente de O Burgo no solo inspiró a los ganadores del desfile de Carnaval sino al mismísimo loro Ravachol, el emblema del Entroido capitalino que acaba de llegar a la ciudad. El plumífero presidirá esta edición 2020 de la fiesta disfrazado de barandilla, en la que no faltan las nuevas luces led que iluminarán el viaducto más antiguo de Pontevedra.

El loro, vestido con chaleco reflectante, se levanta este año sobre el puente y su discutida barandilla, una peana ilustrada con una fotografía de los arcos del viaducto.

La plaza de A Peregrina fue escenario hace unos minutos del debut del loro, al que disfrazaron en directo los integrantes de la Asociación Recreativa de Xeve, un año más "padres" del emblema del Carnaval capitalino. Se sumaron a la presentación en la tarde de este lunes decenas de pontevedreses, encabezados por el alcalde, Miguel Fernández Lores, y entre los que también figuró el concejal Demetrio Gómez, responsable de la reforma del puente de O Burgo. Tampoco faltó la música, que corrió a cargo de Comando Foucellas.

Mabel Simal, de la Irmandade do Ravachol, fue un año más la encargada de trasladar el mensaje del loro: "Hoxe Ravachol vén de varanda!!! Que se algo nos gusta neste tempo e se en algo é especialista este loro parrandeiro é en apreciar a varanda: a varanda de one, que xa aproveitou e non deixa mais ca resaca e maniotas; a varanda de hoxe, que é a que a nos está aproveitando e a que nos enche a noite de ruído e de balbordo, sexan cantos de ledicia ou boureos de borrachíns; e a varanda de mañá, esa á que soñamos chegar co mesmo humor e ganas de algarabía que temos agora. Cada tempo ha traer os seus padeceres, pero a varanda que nunca nos falte".