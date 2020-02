La comarca vive el Entroido

La animación de las comparsas, sus coreografías, vestuarios y música en directo, y el buen humor de todos los vecinos que se animaron a disfrazarse llenaron ayer de ambiente la comarca, en un domingo de Entroido en el que se sucedieron las fiestas y desfiles en distintos concellos.

Es el caso de Poio, donde la comitiva festiva recorrió desde la avenida de Porteliña, en San Salvador, hasta la calle Castelao, en San Xoán. Finalizado el desfile (en el que hubo aplaudidas parodias como la del paritorio de Verín) se celebró una fiesta, amenizada por la orquesta Limón, durante la que se entregaron los premios a los mejores disfraces individuales, de parejas y grupos.

No fue la única cita del Entroido en Poio, ya que también ayer se celebró en la plaza Alfredo Romay de Samieira la recepción del Galo Bruxo, una cita convocada por la SCD Samieira, en colaboración con el Concello, que continuará el próximo 14 de marzo con el entierro de este personaje del Carnaval.

También Marín vivió intensamente el desfile, en el que tomaron parte 8 comparsas que llenaron de ritmo el centro de la villa.

Decenas de integrantes de Amigos dos rapaces, Os do Pinsel, Os Miúdos, Os Solfamidas, Os Paparrulos, Os da Caña, Amoriños de Bora y Flores do Carnaval recorrieron las calles en la cita que marca la "semana grande" del Entroido marinense.

Con las comparsas, la comitiva incluyó a siete grupos: "Harry Potter chegou a Marín", "Amigos dos rapaces", "Os Revoltosos de San Xulián", "Tinta Femia", "As Faltriqueiras", "Talismán", e "A semente de Salcedo". No desfile infantil do sábado, os grupos participantes serán "Tokyo 2020 A Laxe", "Escola de Gladiadores", "Fondo de Bikini", "Peixiños de Marín" e "As Emocións da Inmaculada".

También se vive intensamente el Carnaval en Barro, Cuntis, Caldas y Moraña, localidades que programaron sus respectivas celebraciones. Todas estas fiestas se vieron potenciadas por la jornada primaveral que animó a numerosas familias y grupos de amigos a desplazarse para disfrutar de la animación de las comparsas y la música en directo.

En Moraña la Banda de Música Nova Lira puso la banda sonora a una celebración que repartió 13 premios entre los mejores y más divertidos disfraces.

La que fue la cita central del Entroido en Moraña (aunque el programa todavía contempla una fiesta infantil el próximo miércoles) se completó con una degustación en la que todos los vecinos fueron invitados a endulzar la fiesta con las tradicionales orellas.