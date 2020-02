Doan unha bandeira de Entroido centenaria ao Ateneo Santa Cecilia

A doazón realizouse onte no local social do Ateneo. // Santos Álvarez

Era o ano 1922 cando, por estas datas de Entroido, dona Marina Rodríguez Sobral foi nomeada raíña da comparsa coñecida como "La Legión Cubana". Naquel momento, o que estaban de moda eran as habaneras, e no Entroido dos anos 20 varias coplas recolleron nas súas letras referencias á beleza" sen igual" daquela veciña de Marín.

Onte, case 100 anos despois daquel día, a filla de dona Marina Rodríguez, Marina Esperón, fixo entrega ao Ateneo Santa Cecilia de Marín da bandeira que fora estandarte da comparsa "La Legión Cubana", unha reliquia que fora bordada pola súa propia nai e que perviviu no seo familiar ao longo do tempo. Así mesmo, Marina Esperón tamén fixo entrega aos responsables da asociación das coplas da época elaboradas por aquela comparsa na que participara a súa nai.

O presidente do Ateneo, Lois González, destacou que para o colectivo é "un orgullo recibir esta doazón porque é unha mostra de confianza no Ateneo como faro da cultura de Marín, pois convértese así en depositario dun patrimonio centenario".

Gran desfile

O Entroido de Marín vivirá hoxe o seu día grande co desfile de domingo no que participarán oito comparsas e sete grupos de animación.

Amigos dos rapaces, Os do Pinsel, Os Miúdos, Os Solfamidas, Os Paparrulos, Os da Caña, Amoriños de Bora e Flores de Carnaval serán as oito comparsas que percorrerán as principais rúas da localidade marinense a partir das 17 horas da xornada de hoxe.