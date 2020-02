Absuelto el expresidente de los comuneros de Lérez de apropiarse de una indemnización de la entidad

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de absolver al expresidente de la Comunidad de Montes de Lérez, Miguel Vilacoba García, del delito de apropiación indebida del que se le acusaba por el ingreso en su cuenta personal de 1.075 euros que abonó una compañía de seguros a la comunidad como indemnización por un robo sufrido en marzo de 2014 en la sede de la entidad vecinal.

La Audiencia, en una sentencia que además es firme contra la que ya no cabe recurso, estima que no se puede excluir que, tal y como refirió el propio Vilacoba en el juicio, el ingreso se hubiera realizado en su cuenta personal y no en la de la comunidad "por error" o que incluso este le hubiera pasado desapercibido. "Es posible la existencia del error, esto es, la ignorancia o olvido de la existencia del ingreso", señala el tribunal provincial, por lo que no se puede descartar tal posibilidad y considera que no está acreditado el dolo necesario para fundamentar una condena penal.

El fallo, del pasado mes de septiembre, corrige una sentencia inicial dictada el 31 de julio del pasado año por parte del juzgado de lo Penal 2 de Pontevedra que sí era condenatoria. Concretamente imponía una pena de ocho meses de prisión al acusado por apropiación indebida al considerar que Vilacoba había actuado "consciente y voluntariamente".

Acepta el recurso

No obstante, la Audiencia Provincial echa por tierra ese fallo al aceptar el recurso interpuesto por la defensa del directivo vecinal y toma en consideración para ello varias cuestiones.

Destaca que dos testigos acreditaron que, por un lado, "no fue iniciativa del acusado el hecho de que el ingreso se produjera en una cuenta de su propiedad" y, por otra parte, "que cuando se le puso (al acusado) de manifiesto el problema no lo negó sino que confirmó que tenía el dinero e, inmediatamente, lo restituyó": Por último, la Audiencia también resalta que la defensa de Vilacoba aportó la documentación bancaria en la que se constata que la del acusado "no era un cuenta con una mínima cantidad y que, por tanto, es posible que un ingreso de poco más de mil euros le pasara desapercibido" por lo que "debemos admitir como posible que se produjera un olvido relativo al ingreso".

Los mil euros eran una indemnización abonada por una entidad aseguradora a la Comunidad de Montes por un robo que se produjo entre el 23 y el 24 de marzo en la sede de la entidad y que presidente denunció ante la Comisaría.