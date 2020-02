Mourente necesitará más de mil kilos de carne para elaborar su mejor caldo

Cofrades a la Orden do Caldo, ayer, durante la presentación del programa de la fiesta. // Gustavo Santos

Desde las tres de la madrugada del próximo sábado 7 de marzo hasta altas horas de la noche de esa misma jornada, los fogones en la parroquia de Mourente estarán dedicados única y exclusivamente a la elaboración del que, aseguran, se trata del "mejor caldo gallego".

Cofrades de la Orden do Caldo presentaron ayer la programación de la tradicional Festa do Caldo Galego de Mourente que, este año, alcanza su vigésimo novena edición y para la cual serán necesarios más de mil kilos de carne, cerca de un millar de manojos de grelos y casi 400 kilos de patatas.

Los responsables de la organización del evento gastronómico explicaron que para mantener los estándares de calidad, "un año más se contará con las mismas personas para su elaboración y tampoco se variarán los ingredientes".

Carne de ternera, de cerdo, costilla salada, cacheira, lacón, panceta, codillo, pezuña, oreja, chorizo cocido y gallina, que sumarán más de mil kilos, son las variedades de carne que contempla la receta del considerado mejor caldo gallego, "sin olvidarse del unto, ingrediente imprescindible para hacer una buen caldo".

Otros víveres fundamentales que los cofrades también destacaron fueron el agua, la patata y las verduras, que serán de origen gallego. "Es importante un agua de buena calidad, puesto que esta influye en la elaboración, ya que dependiendo de la dureza y de la composición, el sabor puede variar", indicaron miembros de la organización.

Programación de actos

La cita gastronómica dará comienzo el sábado 7 de marzo, en el entorno de las 12 horas, con la imposición de capas y medallas de los nuevos caballeros y damas de la Orde do Caldo. El acto tendrá lugar en la capilla de Santa Margarida ante el roble centenario para, posteriormente, visitar el monumento y local social, donde se realizará una primera degustación de los ingredientes del caldo que se estará elaborando en aquel instante, como lacón, oreja y cacheira, todo ello acompañado de "un buen vino gallego", según señaló la organización.

El día grande será el 8 de marzo, cuando diferentes cofradías del territorio español y de Portugal visitarán la parroquia pontevedresa y se degustará el caldo. Asimismo, sobre las 13 horas tendrá lugar la lectura del pregón que, en esta ocasión, correrá a cargo de la presentadora de la TVG y escritora María Solar.

Tras el pregón, la Orde do Caldo procederá a realizar la imposición del pin de plata a las personas homenajeadas de Mourente que, este año, serán dos vecinas muy comprometidas con la parroquia: Clara Castro Villaverde y Dolores Ojea Rey.

Los precios serán de dos euros la cunca de caldo y, al igual que todos los años, los comensales podrán llevársela de recuerdo, mientras que la cazuela de barro tendrá un coste de cinco euros.

Para amenizar la fiesta, la organización contará con diversas actuaciones de grupos folclóricos con música gallega y portuguesa, y se invitará a una cunca de caldo a todos los peregrinos acreditados que pasen por la zona, con el objetivo de que degusten el plato tradicional y "puedan llevar por todo el mundo el caldo de Mourente", concluyeron los cofrades.

El papel de la mujer

El presidente de la Orde do Caldo, Antonio Reguera, aprovechó su intervención para agradecer el "esfuerzo y empeño" de los vecinos de la parroquia por que la Festa do Caldo Galego de Mourente "siga adelante" y puso en valor el papel de las mujeres, señalando que "sin ellas no sería posible llevarla a cabo, ya que es gracias a su sacrificio y trabajo que podemos celebrarla".

Reguera destacó que ya son 29 años los que la comunidad vecinal lleva aportando a la cita gastronómica "un alto nivel de altruismo" en una cita gastronómica cuya preparación da comienzo con dos meses de antelación. El responsable de la Orden do Caldo manifestó que las instituciones "deberían implicarse más". En este sentido, el presidente de la Orde do Caldo hizo referencia a la Xunta de Galicia apuntando que, "esta Administración podría poner un poco más de su parte para que las personas que organizan esta fiesta no tengan que adelantar todo el dinero y esperar un año para saber si podrán recuperarlo", comentó Reguera.

Por otra parte, la organización adelantó que este año recibirán sus capas e ingresarán en Orde do Caldo la siguiente relación de personalidades públicas: la concelleira de Promoción Económica, Gloria Blanco Rial; el delegado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Victoriano Alonso Méndez; el general de brigada responsable de la Brilat, Luis Cortés Delgado; la concelleira do Ciclo da auga, Carme da Silva; el presidente de Protección Civil de Pontevedra,Hermenegildo Rodríguez; la abogada María José Pardo; Lucía Iglesias; el coronel jefe de la Guardia Civil,Simón Contreras; Ana Vicente Rivas y Luis González.