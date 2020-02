Talento, creatividad e innovación en la II Feira do emprendemento

Un kit de primeros auxilios para peregrinos dentro de una calabaza como la que pende del bastón del apóstol, empresas de vending comprometidas con el medioambiente, parafarmacias que ofrecen nuevos servicios, modelos anatómicos distintos, terapias dirigidas a determinados colectivos o innovadores negocios basados en la utilización de aplicaciones móviles. Son algunas de las ideas emprendedoras que mostraron esta semana los alumnos del IES Montecelo en la II Feira do emprendemento.

En el marco del módulo de empresas de los ciclos de grado superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y de grado medio de Farmacia y Parafarmacia, los estudiantes del instituto pontevedrés materializaron sus ideas de negocio en realidad y estas fueron exhibidas en las zonas comunes del centro para darlas a conocer.

El objetivo de esta feria de emprendimiento, que el centro educativo organiza por segundo año consecutivo, es que los estudiantes de Formación Profesional desarrollen un completo plan de empresa siguiendo todos y cada uno de los pasos como si se fuera a ejecutar en la realidad.

Defensa de los proyectos

Durante tres jornadas consecutivas los alumnos de Anatomía Patológica y Farmacia y Parafarmacia, entre recreo y recreo, los participantes en el evento defendieron ante los docentes del instituto y el resto de alumnado por qué su proyecto era innovador, cuáles eran las principales ventajas del mismo y qué es lo que marcaba la diferencia con respecto a otros productos o planes de empresa similares, entre otras cuestiones.

La profesora Dolores Conde, responsable de este módulo de emprendimiento, explica que la semana dedicada a la puesta en valor de las ideas de negocio de los alumnos es una manera de fomentar el espíritu emprendedor entre ellos y destaca que "aunque su participación en la feria influye para la nota, lo cierto es que los estudiantes de este tipo de ciclos son buenos en general, y eso conlleva a que se impliquen a la hora de poner en marcha este tipo de iniciativas", apunta la docente.

Por otra parte, la profesora también indicó que la segunda edición de la Feira do emprendemento tuvo "una buena acogida" entre el resto de alumnado del instituto pontevedrés, lo que, en su opinión, "motiva a los emprendedores y ayuda a que la feria funcione bien. Porque no es lo mismo preparar el plan de negocio y que a la hora de mostrarlo los pasillos estén llenos a encontrarte con que no hay público al que explicarle tu proyecto". En este sentido, Dolores Conde valora la iniciativa como un éxito, un año más.

La celebración de la feria de talento dio comienzo a principios de esta semana en el instituto pontevedrés y finalizó el pasado día 19.