Silva acusa a Rueda de mentir sobre la inversión "nula" de la Xunta en la provincia

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, acusa a la Xunta de no invertir "nada" en la provincia en los últimos cuatro años y se ha mostrado "muy molesta" con el Partido Popular y, singularmente, con su presidente provincial, Alfonso Rueda, al que acusa de "mentir" a los ciudadanos sobre la responsabilidad de su partido.

Silva reprocha a Rueda que en las visitas que realiza a distintos ayuntamientos no cuente lo que la Xunta invierte en cada territorio "porque no puede, es nula... No tiene nada que contar", al contrario, afirmó, que el esfuerzo inversor de la Diputación.

Critica que Rueda en cada concello alude al "dinero que les adeuda el Gobierno de España, hablando del IVA". "Lo que nunca dice el señor Rueda" es que esta circunstancia de que Galicia tenga menos recursos "se debe exclusivamente a una decisión de su querido amigo Montoro", ha manifestado en referencia al "cambio de legislación" impulsado por el entonces ministro de Hacienda.

"Todas las comunidades autónomas, para poder cubrir los servicios en políticas sociales y salud, se endeudaron" porque "contaban con ese dinero que les robó Montoro", añadió.

Carmela Silva pidió a Rueda que "no engañe, el Gobierno de España no le debe nada a ningún concello de la provincia, usted si... Al menos no mienta".