Revenga denuncia haber recibido un trato "discriminatorio" por parte de Ciudadanos

El edil de Ciudadanos en Pontevedra, Goyo Revenga, denuncia haber recibido un trato "totalmente discriminatorio y arbitrario" por parte de la dirección del partido y ha exigido que se archive el expediente disciplinario abierto contra él por haber apoyado a BNG y PSOE en la aprobación de los presupuestos municipales.

A través de un comunicado, Revenga solicitó recientemente que Ciudadanos rehabilite todos los derechos que cautelarmente le fueron suspendidos, tras negociar con el gobierno local incluir cuatro enmiendas sociales en las cuentas de 2020 y apoyarles con su voto.

Revenga entiende que ha sido "discriminado" porque "en numerosas ocasiones" otros representantes de Ciudadanos han dado su apoyo a grupos políticos no acordes con la ideología del partido y no han sido expedientados. Por otra parte, el líder del grupo municipal siempre ha manifestado su intención de hacer política "constructiva, respetuosa, coherente y dialogante" y ha enmarcado su apoyo a los presupuestos en un trabajo "en beneficio" de los pontevedreses. Resulta "llamativo", según Revenga, que Ciudadanos Galicia haya querido convertir en noticia nacional "lo que no tenía más recorrido que una acción de un concejal, cuyo voto no influía para nada en la aprobación de los presupuestos".