Piñeiro propondrá a Moraña como sede del GES tras la "renuncia" de Caldas

La alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, valoró ayer la situación de la atención de las emergencias en la comarca Ulla-Umia ante la supresión del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) que estaba en Valga. Piñeiro considera "fundamental" que este servicio se retome "lo antes posible" para prestar una idónea atención a la ciudadanía. Además, valoró muy positivamente la propuesta de la Comisión de Seguimiento (Junta, diputaciones y Fegamp) de que el GES se emplazara en Caldas de Reis y lamentó la "renuncia" de este Concello a acogerlo, que es como calificó la postura del concello caldense.

Acto seguido, adelantó su intención de solicitarlo formalmente para Moraña, aunque para ello debería incluirse al municipio en el ámbito del GES, lo cual no sería un problema porque cumple todos los requisitos técnicos. "Todos los ayuntamientos pedimos más servicios a las administraciones y lamentamos cuando no pueden atender nuestras peticiones, porque los fondos no son infinitos, y por eso no entiendo que Caldas no asuma este servicio, que además es anhelado por muchísimos ayuntamientos de toda Galicia. Y de hecho, Moraña quiere este servicio porque es un servicio que quiero darle nuestros vecinos", señaló la regidora.

Piñeiro, que espera que la Comisión de Seguimiento valore la propuesta técnica y la disposición del Concello de Moraña y apruebe la solicitud, dejó claro que, con esta oferta, simplemente está siendo coherente con su proyecto en materia de emergencias y atención a la ciudadanía: "Siempre quise este servicio, ya que, además de ser imprescindible para la comarca, acorta enormemente la atención de los incidentes en nuestro ayuntamiento y eliminaría toda zona de sombra, por lo que mantengo mi posición y resalto que estamos dispuestos a asumirlo. Aunque tenga un coste, mejora enormemente la atención a nuestros vecinos, que para mí es el más importante".

Por lo demás, la alcaldesa también estimó que la postura de Caldas de renunciar a acoger el GES a pesar de ser la cabecera comarcal "se basa en excusas peregrinas que solo dejan entrever un manejo partidista y electoralista del GES cuando creo que el fundamental es prestar el servicio lo antes posible a la ciudadanía".

"La Mancomunidad está inoperativa y sin actividad desde hace más de cinco años y se encuentra en vías de disolución, tal y como loy refleja un escrito de la secretaía mandado a la Xunta. Por lo tanto creo que esta vía no es la solución cuando además nuestro ayuntamiento quiere este servicio. Estamos dispuestos a asumir el coste, que tampoco es tan elevado para las ventajas que aporta por la rápida respuesta que ofrece la centralidad", sentenció la alcaldesa.