PANCHO VARONA "Me gustaría algún día retirarme de la música y vivir en Galicia, me encantaría"

El Teatro Principal será escenario esta noche del concierto de Pancho Varona. Este imprescindible de la música española contemporánea llega a la ciudad del Lérez en el marco de su gira Ruta52 y propondrá "un repaso, si es que es posible, a 38 años de carrera; imagínese, no tengo tiempo para contar todo ( risas) pero intentaré contar lo que pueda de las canciones que he hecho con Joaquín Sabina, o para Ana Torroja, Manolo Tena, Luz Casal? Voy a hablar muy deprisa para que me dé tiempo".

- ¿Ha sido muy doloroso seleccionar el repertorio?

-Es muy doloroso, porque en todos los conciertos voy cambiando el repertorio, un poquito, según donde toque, y siempre se quedan fuera, imagínate, si con Joaquín he hecho 100 canciones se quedan fuera el 90%. Y también se quedan fuera muchas que he hecho para Ana Belén o Miguel Ríos; es doloroso siempre dejar alguna fuera, pero siempre hay 6 o 7 que tienen que salir sí o sí y luego en otras me voy movimiento libremente.

- ¿Tiene favoritas?

-Hay algunas que tienen que ir siempre como Peces de ciudad, Y sin embargo, No me importa nada, o Ruido, a la que tengo mucho amor últimamente, siempre hay algunas que para mi son fundamentales. Siempre empiezo el concierto con Más de cien mentiras, hay cinco o 6 que siempre tienen que ir. Últimamente por lo que le pasó a Joaquín le dedico Contigo.

- ¿Cómo se encuentra Joaquín Sabina?

-Bien, está cada día mejor. Va a ser una recuperación imaginamos que lenta pero todos somos gente paciente y sensata y vamos a estar ahí todos apoyando porque día a día va mejorando, así que las noticias no pueden ser mejores.

- Su fragilísima salud de hierro

-Si ( risas) él siempre dice que tiene una mala salud de hierro, que es una frase fantástica para él. Así que estamos optimistas y contentos al ver a Joaquín progresar cada día, esa es la verdad.

- ¿Es fácil colaborar con artistas como él?

-Es muy fácil trabajar con Joaquín porque es un tipo generoso, le gustan las colaboraciones. Lo he visto escribir muchísimas letras, él quería que lo acompañase simplemente para sentirse acompañado y escribía, escribía y escribía. Yo estaba al lado y le miraba, le miraba y le miraba. Es muy fácil trabajar con él. Luego, una vez que tenía la letra terminada me la daba para que le pusiera música y era fantástico el proceso, muy bonito, mientras yo ponía música a esa letra de Joaquín él empezaba a escribir otra (risas). Éramos unos fieras en aquella época y era precioso trabajar así, a cuatro manos.

- ¿Ha cambiado mucho en estos 38 años?

-Yo noto que sí he cambiado, soy más sabio, sé mucho más de todo, sé mucho más de componer, de cantar, de tocar la guitarra; no quiere decir que sea mejor, sino que sé más. Sé más pero también me noto una cosa que no me gusta, y es que antes era más valiente, más descarado, me importaba todo un carajo. Ahora vas con otro ritmo por la vida, más mirando donde pisas, antes éramos dos conductores suicidas Joaquín y yo e íbamos por la vida diciendo lo que nos apetecía, cantando lo que nos apetecía y componiendo lo que nos apetecía. Ahora cuidamos un poquito más las formas y todo es diferente, en ese aspecto me gustaba más cómo éramos antes. En otro aspecto me gusta más cómo somos ahora como somos más sabios.

- ¿Y la música? ¿Cómo ha vivido su transformación?

-Ha cambiado todo, en la industria hubo un golpe de estado hace años ( sonríe) y se fue bastante a pique. Todo cambió, las formas de trabajar de las discográficas, de las editoriales, de los managers, y todo eso influyó en los músicos, claro que sí. Llegó internet, que cambió todo, no tiene nada que ver cómo se trabajaba hace 30 años de cómo se hace ahora.

- ¿Qué cambio le gusta más y qué pudo hacerse mejor?

-Ahora hay una parte muy buena, la democratización de la música, de forma que si compongo algo ahora mismo lo cuelgo en YouTube e inmediatamente lo ven en Nueva Zelanda, es impresionante y hace 30 años no pasaba. Pero hace 30 años había carreras musicales más estables, compañías que se ocupaban más de ti, había como más dedicación y amor, era más artesanal la música, ahora cualquiera puede hacerlo. Pero tiene esa otra ventaja, la democratización.

- Se siente muy identificado con Galicia

-Soy casi casi coruñés, no digo más. Pasé mi infancia en Coruña porque tengo allí mi familia más cercana, a la que amo, he intentado ir a Galicia todo lo que he podido toda mi vida. Desde que tengo 8 años he viajado a Galicia todo lo que he podido, conozco muy bien las cuatro provincias, las cuatro capitales, Santiago, me he preocupado por visitarla porque amo Galicia de una forma especial. No es peloteo porque no lo es, me unen muchísimas cosas a Galicia y me gustaría retirarme de la música algún día y vivir en Galicia, me encantaría.

- ¿Qué música escucha? ¿Le interesan los jóvenes artistas?

-Si, me interesan cosas que salen, por supuesto que sí, últimamente me he enamorado de una banda que se llama Santero y los muchachos, yo siempre ando buscando cosas que me gusten. Lo bueno de la música actual es que me meto en Spotify, empiezo a buscar, a husmear, y escucho todo lo que me apetece, es maravilloso. Cuando tenía 20 años iba a la tienda de discos, encargaba, el disco tardaba 15 días en llegar y me costaba 1.000 pesetas, y ahora hurgo e investigo todo lo que me apetece. Me gusta mucho escuchar la radio, Radio 3, y las cosas que me gustan las busco en Spotify, todos los días me quiero enamorar de algo, todos los días.

- De modo que no dirá que no conoce a Rosalía

-No, conozco el fenómeno Rosalía desde que empezó, desde el principio, por eso justamente, por mi afán de escuchar cosas nuevas. Me parece muy bien lo que hace, es otra forma de demostrar lo que se sabe hacer. Vi una actuación suya en los Grammy que me dejó con la boca abierta, pensé qué capacidad de cantar, de tocar, de bailar, de sorprender? Es parte de industria y parte importante, el fenómeno Rosalía me parece perfecto, ojalá tenga muchos éxitos y siga haciendo cosas que me dejen con la boca abierta. Porque todos los días busco eso, cosas que me dejen con la boca abierta y esta chica lo ha conseguido alguna vez.

- ¿Aconseja ir buscando cosas de las que enamorarse?

-Claro, si ( risas) es fundamental en la vida ¿no le parece? Tenemos que enamorarnos para seguir teniendo ilusión, hay que enamorarse a diario, de todo, de un paseo que das por la calle que no conocías, de una nueva canción que oyes, de un libro que tenías por leer o de un programa de televisión que te sorprende, es fundamental en la vida enamorarse a diario. Todos los días me levanto dispuesto a enamorarme de una canción, de un libro, de una calle nueva.