Marín se prepara para el fin de semana más grande de su Carnaval

El Carnaval de Marín enfila el fin de semana grande de su programación con toda la maquinaria funcionando para que los desfiles salgan a la perfección. Ayer finalizó el plazo de inscripción de comparsas, siendo un total de 8 las que participarán en el Gran Desfile del domingo: Amigos dos rapaces, Os do Pinsel, Os Miúdos, Os Solfamidas, Os Paparrulos, Os da Caña, Amoriños de Bora e Flores de Carnaval. En lo que respeta a los grupos, participarán siete en el desfile de adultos, que serán "Harry Potter chegou a Marín", "Amigos dos rapaces", "Os Revoltosos de San Xulián", "Tinta Femia", "As Faltriqueiras", "Talismán", e "A semente de Salcedo". En el desfile infantil de mañana los grupos participantes serán "Tokyo 2020 A Laxe", "Esc la de Gladiadores", "Fondo de Bikini", "Peixiños de Marín" e "As Emocións da Inmaculada". Las inscripciones aún están abiertas tanto para grupos como para parejas, pudiendo anotarse el mismo día del desfile, previamente en los lugares indicados en el programa. El jurado ya se reunió para cerrar los últimos preparativos.