Lores califica de "excelente noticia" la rehabilitación de la vieja sede de Hacienda

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, calificó ayer de "excelente noticia" la decisión del Gobierno Central de convertir la antigua sede de Hacienda en el Archivo Histórico Provincial. El regidor recordó que era una demanda histórica de la ciudad y que la noticia se recibe con satisfacción en la ciudad por varias razones, entre ellas "que permite que ese edificio no se deje caer porque, además, las inversiones luego siempre son superiores" para recuperarlo. Una segunda razón es que se mantiene el uso público.

Lores destacó además que la solución para el edificio se demoraba ya en el tiempo, de ahí que se alegre de que por fin se le eche mano a este problema. Y es que el regidor recuerda que ya estuvo en varias ocasiones en Madrid para abordar el futuro del histórico inmueble con anteriores gobiernos y la respuesta entonces era "como si escuchasen llover". Recuerda también que hubo otras muchas visitas tanto de gobiernos locales como provinciales para buscar una solución para el abandono del edificio y que no hubo respuesta hasta ahora, por lo que insiste en calificar esta decisión del Ejecutivo, como "gran noticia".

Lores subrayó que "es importante" que se hagan inversiones que generen movimiento económico en la ciudad y que además sirvan, para mantener el patrimonio, al tiempo que da solución a la situación actual del Archivo Histórico Provincial. De hecho, reconoció que aunque para el gobierno local lo ideal hubiera sido poder aunar en un mismo edificio todos los archivos (municipal, Xunta e histórico) reconoce que agruparlos todos en el actual edificio no parece viable. Eso sí, no cerró la puerta a que el Estado pueda ceder parte de las instalaciones al Concello si el Archivo Histórico no cubre todo el espacio disponible de la antigua sede de Hacienda.

El único reproche, mínimo, del alcalde hacia el Gobierno Central fue "la falta de delicadeza" de que se hubiera enterado de la decisión del Ejecutivo a través de los medios de comunicación. Ahora también pide al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que agilice otros proyectos pendientes en la ciudad como el nudo de Bomberos o la Circunvalación.