Rueda aleja la ubicación del GES en Caldas tras la renuncia de Valga

Las declaraciones del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, parecen alejar la posible ubicación del Grupo de Emerxencias Supramunicipal que atiende a la comarca del Ulla-Umia fuera de Caldas. Y es que Rueda lamentó la pérdida de estos dos últimos meses en la búsqueda de una nueva ubicación para el GES tras la renuncia de Valga ante lo que considera un cambio de parecer por parte del Concello caldense respecto a esta cuestión.

"Lamentamos que se perdiera tanto tiempo", manifestó Rueda, que mostró su sorpresa de que se pasase de hace dos meses en los que Caldas acogía la propuesta de albergar el GES "incluso con entusiasmo" a "dos meses después no quererlo".

El vicepresidente de la Xunta recordó la urgencia del gobierno gallego por encontrar una ubicación alternativa cuanto antes para el GES para dar servicio a "una zona que antes tenía una cobertura" para las emergencias "y ahora no la tiene". Recordó que la posibilidad de ubicar el GES en Caldas fue una decisión que se adoptó por unanimidad también por parte de la Diputación como la mejor opción para ser sede de este grupo pero reconoció que si el Concello "no lo quiere no se le puede obligar".

Sobre la propuesta del alcalde caldense de gestionar el GES a través de la Mancomunidad, para que el coste del mismo no recaiga en un único ayuntamiento pese a prestar servicio a varios municipios, Alfonso Rueda se limitó a señalar que ahora lo que se necesitan son "ubicaciones rápidas y viables" y señaló que ahora habrá que buscar si hay algún otro municipio "dispuesto a asumir" este grupo de emergencias.