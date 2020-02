Aplazada al 15 de junio la expropiación de viviendas y negocios en Montecelo

Los afectados por las expropiaciones para la construcción del Hospital Gran Montecelo mantuvieron una reunión con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la que ambas partes llegaron a un acuerdo en la fecha de desalojo de sus viviendas particulares y sus negocios, que pasa a ser el próximo 15 de junio.

El titular de la Vicepresidencia, acompañado del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, explicó que la prorroga inicial vencía este mes de febrero y que la Administración, con este acuerdo intenta darle las máximas facilidades posibles a los afectados, manteniendo al mismo tempo los plazos iniciales de licitación y adjudicación.

La previsión inicial es que en el mes de marzo se publique la licitación de la obra, para que sea adjudicada en este primer semestre y dé comienzo en el segundo, por lo que los afectados por las expropiaciones podrán permanecer en sus viviendas y negocio hasta el 15 de junio. "Es fundamental conjugar la necesidad de disponer de los terrenos con intentar causar los mínimos perjuicios posibles", afirmó Rueda.

La Xunta informa de que esta prorroga en los desalojos no afecta a los plazos de la obra de construcción del Gran Montecelo, que se mantienen invariables, y que, según palabras del Vicepresidente, "es fundamental para la sanidad de Pontevedra". "No podemos olvidar que hay ciudadanos afectados por las expropiaciones y mientras estas prórrogas de desalojo no afecten al inicio de la obra, los afectados podrán permanecer en sus viviendas y en sus negocios".

El gran Montecelo cuenta con una inversión de 170 millones de euros, de los cuales la mayor parte, o sea, 115 millones de euros son para la construcción del nuevo edificio, 30 millones son para equipación médica y 25 millones para la reforma del edificio actual.

Alfonso Rueda recordó que el nuevo hospital contará con habitaciones más cómodas y amplias, de las cuales un 60% de ellas van a ser individuales de unos 20 metros cuadrados cada una, mientras que las habitaciones dobles tendrán alrededor de 30 metros cuadrados. "Se pondrán en marcha nuevos servicios, como UCI pediátrica, oncología radioterápica y medicina nuclear", indicó el vicepresidente.