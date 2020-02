Bora y Mourente reciben abastecimiento y saneamiento por valor de 7,4 millones

El gobierno local de Pontevedra ha aprobado tres proyectos para ampliar la red de abastecimiento y saneamiento en la parroquia de Bora y en algunos lugares de Mourente, que en total suman un presupuesto superior a los 7,4 millones de euros. La portavoz del gobierno municipal, Anabel Gulías, explicó ayer que una vez se ejecuten estos proyectos la parroquia de Bora tendrá completadas las redes de abastecimiento y saneamiento.

La teniente de alcalde cifró la inversión en esta materia en alrededor de 50.000 euros por vivienda beneficiada por las obras, menos de 400 en el caso de Bora.

Gulías explicó que los dos proyectos de la red de abastecimiento suman 4.785.791,91 euros para un total de 383 viviendas, lo que supondría una inversión de 12.496 euros por casa. La concelleira recordó que este proyecto corresponde a una red secundaria, por lo que habría que añadir la inversión de la red primaria -la que se ejecutó previamente para canalizar las tuberías hacia las viviendas-, por lo que la cifra en este apartado asciende a los 25.000 euros por vivienda.

Saneamiento

En cuanto al saneamiento, el importe total asciende a 2.670.277,88 para 158 viviendas, de lo que resulta una inversión de 16.901 euros por casa.

A esta cifra también habría que añadir -explicó la concejala- los trabajos previos de la red, como por ejemplo la inversión en los colectores primarios, que sumarían alrededor de 27.000 euros por vivienda. En definitiva, y según indicó Anabel Gulías, la inversión total se situaría entre los 50.000 y los 55.000 euros por vivienda.

El proyecto denominado "Ampliación de la red de abastecimiento desde la salida 2 del depósito de Castro Senín-parroquia de Bora" tiene un presupuesto de 2.954.429,94 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

Los lugares de la parroquia de Bora en los que se llevará a cabo a instalación de canalizaciones son Leirados, O Teso, Cara, As Pontes, Vilares, O Quinteiro, O Tombo, A Lameliña, O Pio, O Couto, O Valo e Portamuiño. En Mourente la canalización se realizará en los lugares de A Raixera, Eirós y Carabelos. Este proyecto tiene un presupuesto de 1.831.361,97 euros y un plazo de ejecución de 13 meses. Esta intervención supone la canalización en los lugares de A Corval, A Igrexa, As Leiras, O Tombo, A Cardosa y O Salgueiral. El proyecto para la ampliación del alcantarillado en la parroquia de Bora cuenta con un presupuesto de 2.670.277,88 euros, tiene un plazo de ejecución de 19 meses y está proyectada para las 158 viviendas que hasta ahora no contaban con este servicio.