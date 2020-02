Más de 200 personas participan en el inicio de "O meu Xacobeo"

Más de 200 personas participaron ya en la primera edición del programa "O meu Xacobeo: 8 fitos do Camiño de Santiago". Esta iniciativa, impulsada por la Concellería de Cultura, en coordinación con el Instituto para el Desarrollo Educativo y Cultural, consta de ocho excursiones a través de las cuales los participantes tienen ocasión de conocer diferentes tramos de las rutas que cada año recorren miles de peregrinos hasta llegar a la capital de Galicia.

Desde el pasado 25 de enero, fecha en la que se estrenó la iniciativa, ya se completaron cuatro trazados diferentes, en Tui (Camiño Portugués), San Cristovo de Cea (Vía da Prata), O Cebreiro (Camiño Francés) y Bóveda (Camiño Primitivo). En cada una de estas excursiones tomaron parte 54 inscritos. Además, en vista de la alta demanda, existe una lista de espera. A la hora de tramitar las reservas, los vecinos y vecinas de Poio tienen preferencia. La concejala de Cultura, Raquel Rodríguez, se mostró muy satisfecha con la respuesta que está teniendo una actividad que, tal y como ella misma destaca, "está pensada para todas as idades e para gozar dunha xornada en familia". La edil nacionalista recuerda que, además de la puesta en valor y de la promoción del Camiño de Santiago, estas actividades son otra fórmula de ocio y de apostar por los hábitos saludables.

Otro hecho que valora positivamente Rodríguez es que la demanda de inscripciones siempre fue muy alta, incluso en las jornadas en las que las condiciones meteorológicas no acompañaron. "Houbo días de choiva nos que tamén se esgotaron as prazas", indicó.

Después de desarrollarse cada sábado desde finales de enero, el programa se paraliza durante dos semanas con motivo de la celebración del Carnaval. de esta manera, la próxima salida, la quinta del calendario, no será hasta el 7 de marzo. Se trata de una exclusión a Sobrado dos Monxes, perteneciente al Camiño do Norte. El período de inscripción permanecerá abierto desde el 27 de febrero hasta el 4 de marzo. Como es habitual, el punto de encuentro quedará fijado en la Praza do Mosteiro, desde donde partirá el autobús a primera hora de la mañana.