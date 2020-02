Localizada una conductora a la fuga tras perder la matrícula en una colisión en Poio

La Policía Local de Poio logró identificar ayer a la conductora de un coche que se dio a la fuga tras un impacto en la PO-308 a la altura de Liñares.

En el accidente se vieron implicados dos vehículos, sin embargo, la que estaba al volante de un BMW se marchó del lugar sin facilitar sus datos y sin preocuparse por la situación del otro conductor.

Afortunadamente, para los agentes localizarla fue de lo más fácil, ya que en el choque este automóvil perdió la matrícula frontal. Así pues, se le tomó declaración de los hechos y se procedió a tramitar una denuncia administrativa. Resultó ser una vecina de Meaño.

No fue el único accidente que tuvo lugar en el municipio el domingo. Unas horas antes, a las 18.30 horas, tenía lugar un "raspado" entre dos turismos en Camiño Canteira.

La Policía Local abrió una investigación para un vecino de Poio, uno de los implicados, ya que dio positivo al ser sometido a las pruebas de alcoholemia, con un 0,89 y 0,84 mg/l de alcohol en aire expirado. Se trata de un delito contra la seguridad vial, por lo que ha sido citado para someterse a un juicio rápido en los próximos días.



