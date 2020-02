Se buscan casas de acogida para los mininos de la calle

Las casas de acogida se han convertido en el pilar fundamental para la labor de la asociación pontevedresa Difusión Felina, que busca hogares responsables para los gatos de la calle.

El colectivo celebró el Día Internacional del Gato, que tiene lugar cada 17 de febrero, con un mercadillo solidario en lo que todo lo recaudado irá para los mininos sin hogar y que se encuentran en las casas de acogida que colaboran a través de un voluntariado desinteresado.

Precisamente, en el mercadillo se aprovechó para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que quieren acoger temporalmente a estos animales, ya que Difusión Felina no cuenta con instalaciones propias como sí ocurre con otro tipo de protectoras, y son sus propios fundadores y voluntarios los que ceden espacios en sus casas en ese tiempo que transcurre entre la recogida de la calle y el traslado definitivo con una familia para toda la vida.

A veces son días, a veces semanas y, en algunos casos difíciles, de gatos mayores o con alguna enfermedad crónica, meses, pero la asociación se adapta a la disponibilidad de la acogida por parte del colaborador.

Estela Molero, una de las voluntarias que estuvo en el mercadillo (a la izquierda en la fotografía), funciona como casa de acogida de Difusión Felina desde hace ocho años. Ha llegado a cuidar a la vez a once gatos. Actualmente tiene a ocho, más los dos suyos.

"Necesitamos más casas de acogida para salvar más vidas", pide.

"Suelo hacerme cargo de los casos más difíciles, para ir socializándolos, por lo que no pongo límite de tiempo", añade.

Solamente el año pasado, Difusión Felina tuvo unos gastos en veterinarios superior a los 14.500 euros, así como cerca de otros 6.000 en alimentación y otros conceptos.

En 2019 recogieron de la calle a 150 gatos. Fueron adoptados 66, otros 10 devueltos a sus colonias, fallecieron 20 y ahora, tras las nuevas adopciones del actual año, permanecen en acogida cerca de 30. Además, algunos animales fueron recuperados por sus dueños.

Hay diferentes formas de colaborar con el colectivo. Se puede ser voluntario, realizar aportaciones económicas puntuales o participar con tan solo un euro al mes en su cuenta de "teaming", porque cada granito de arena importa mucho en esta bella labor.