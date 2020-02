"Lo que sí nos beneficia son los eventos deportivos"

"Por más que este sea un negocio tradicional en pleno Camiño, el peregrino no quiere ir cargado. Si compran algo de recuerdo o regalo me imagino que lo harán cuando ya llegan a Compostela, porque aquí no. Para nosotros, pese a estar en la ruta, los peregrinos son de paso. Es diferente con el turista tradicional. Ese sí que entra, pide permiso para mirar, curiosea y compra Ahora notamos mucho que hay cada vez más turistas extranjeros. Lo que sí nos benefició mucho fueron los eventos deportivos. Abril del año pasado, por el triatlón, fue el mejor".