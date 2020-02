Los libros se acercan a la tercera edad con "Letras Maiores"

"Letras Maiores" llega a Poio para acercar no solo la lectura, sino también los libros a las personas más mayores. Esta iniciativa busca poner a disposición de los vecinos libros de la biblioteca municipal al programa Saudemente de la Concellería de Bienestar Social que imparte clases de memoria, actividad física adaptada o manualidades. "Letras Maiores" quiere acercar los libros y no solo la lectura, porque reconocen que la edad media de estas actividades ronda los 80 años. Reconocen que a esta edad a muchos les resulta complicado leer, pero también recuerdan que no han tenido la oportunidad de estudiar y por ello quieren que puedan disfrutar de los libros a través también de las fotografías o imágenes. Entre los libros seleccionados hay cuentos infantiles para que puedan compartir la lectura con los más pequeños de la casa. Y es que los mayores dispondrán de un carné para tener un préstamo de 15 días, gracias a este además podrán adquirir libros de todas las bibliotecas de Galicia.

A modo de guiño los libros se presentarán en un caldero de zinc en homenaje a épocas pasadas, en las que tanto la ropa que se llevaba a los lavaderos como la comida para los animales se transportaba en este tipo de recipientes. El caldero irá recorriendo diferentes lugares del municipio como la Casa Rosada, el Local Social de Campelo, A Seca, Vilariño, Combarro, Samieira y Raxó.

La concejala de Bienestar Social recordó que son 120 personas las que participan en estos programas. A la presentación acudieron Laura Abilleira y José Gómez, dos usuarios de estas clases y lectores voraces que se mostraron muy contentos con la iniciativa y que mostraron especial interés por los títulos bélicos. Los ejemplares son seleccionados por la bibliotecaria y la técnica de bienestar, pero apuntan que están abiertos a las propuestas que los mayores tengan.