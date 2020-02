Un videojuego para recorrer la Pontevedra medieval

Hay una confabulación contra el Foro de Pontevedra y, guiados por Lorichol, los jugadores deben vencer al malo, que maquina desde alguna de las 6 cofradías de la ciudad para que esta concesión no llegue a buen puerto. Es el punto de partida de Ponte Veteri, el videojuego que tiene como escenario la ciudad del Lérez durante el medievo y que puede descargarse ya para realizar este recorrido virtual por las calles y plazas de la villa hace medio milenio.

Ponte Veteri se realizó a petición del Concello de Pontevedra con motivo del 850 aniversario del Foro que marcó la eclosión de la ciudad y su aplicación ya puede descargarse, poniendo el nombre del juego entre comillas.

Antonio Pena, profesor de la Escola de Enxeñería de Telecomunicación de la UVigo, explicó que el juego plantea una ruta guiada que lleva a la Pontevedra medieval. Es un itinerario circular "donde hay como 6 casas, cofradía, lo que fueron posteriormente los gremios, y todo gira alrededor de ello. Hay una trama que lleva de un principio a un fin", guiado por un personaje, Lorichol.

Cada cofradía cuenta con minijuegos asociados, "y lo que tienes es que superar un nivel, consigues unos maravedís, la moneda de la época, y puedes tener una clave". El objetivo es reunir todas esas pistas y resolver el enigma.

Las pruebas son minijuegos breves "tanto de combinación de encontrar parejas, tríos o cosas de ese tipo como de habilidad de manejo de barcos, tiro con arco etc, minijuegos tipo Ungry Birds, pequeños, autocontenidos, que te facilitan esa clave si pasas el nivel correspondiente".

El jugador camina por Pontevedra, las casas están repartidas por ese itinerario, y de vez en cuando encuentra personajes "vecinos de la época o el mismo Lorichol, que no es que faciliten un diálogo sino que comentan temas relacionados con la trama".

No sabemos quién es el malo, así que el reto es llegar a saber de qué cofradía es el artífice de la conspiración y sacarla a la luz, logrando que Pontevedra tenga finalmente su Foro.

El juego se presentó en la mañana de este jueves en la plaza de A Ferrería en una comparecencia en la que participaron tres de los autores (además de Antonio Pena, Ariadna Cordal y Luis Fernández) y que encabezó el concejal Xaquín Moreda. Éste invitó a decargarse en la Playstore el juego y adentrarse en la ciudad de la mano de Lorichol, personaje "genuinamente pontevedrés" que ejerce de guía.

Es un juego "bastante complejo, en el sentido de que es no lineal totalmente, es decir puedes comenzar en cualquier parte del roteiro, puedes hacer una parte, hacer solo una cofradía, avanzar y hay minijuegos en cada cofradía que puedes ir jugando para conseguir unas claves".

Existe un enigma codificado y a base de superar fases y completar juegos, la trama se va desencriptando "para poder después intentar resolverlo. Todo va relacionado con el Foro, en principio estaría como ambientado en el año anterior a la concesión del Foro de Pontevedra, que está en peligro" y el jugador ha de conseguir salvarlo.

A propósito de la entrada en funcionamiento del juego, Antonio Pena (que agradeció el respaldo del Concello) señala que "el tiempo de desarrollo fue bastante corto en realidad". En principio tenían la idea "de un roteiro apoyado un poco con información y gamificación, algún juego suelto, pero la verdad es que le cogimos mucho cariño y se fue complicando; a día de hoy es un videojuego con una cierta entidad, y eso implica que los tiempos de desarrollo fueron bastante complicados. A día de hoy estamos casi parchendo a diario", por lo que recomendó a los jugadores que "siempre que empiecen a jugar comprueben que hay una actualización€. Siempre hay matices y mejoras que se pueden dar".

El profesor de Enxeñería de Telecomunicación mostró su convicción de que no existe "otro juego que sea tan PTV, creo que no", y recordó que además de la vertiente lúdica tiene una orientación pedagógica "que fue algo que nos plantearon desde el Concello y que cogimos con mucho cariño", apoyada en la historia de Pontevedra y complementada con una unidad didáctica para que los colegios los alumnos puedan trabajar sobre él.

En el juego trabajaron Beatriz Legerén, profesora de Comunicación Audiovisual, Luis Fernández, también docente de Comunicación Audiovisual y Enxeñería de Telecomunicación, Antonio Pena y Olalla Ferrando, que trabajó la parte artística "y es la creadora de Lorichol, por decirlo así, de la imagen gráfica y el interfaz". Se relaciona "con una actividad que hacemos entre los campus de Pontevedra y Vigo, entre Comunicación Audiovisual y Telecomunicación, que es juntar grupos multidisciplinarios" entre alumnos de ambas especialidades.

Partiendo de ahí, añaden los responsables del juego, "contratamos a dos ex estudiantes", en una continuación de esa actividad de un grupo docente que funde diversas disciplinas. A estos profesionales se sumó Daniel Malvido, que prestó apoyo para la creación de algunos personajes.