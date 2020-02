El PP reclama el borrador del Reglamento de Funcionamiento Municipal

El PP de Poio reclama que el gobierno local anunció el pasado diciembre un nuevo Reglamento de Funcionamiento Municipal. El portavoz popular, Ángel Moldes, explica que el PP solicitó el borrador del anunciado Reglamento de Funcionamiento Municipal para que el grupo municipal había podido, con tiempo y detalle, proceder al análisis y su estudio antes de la Comisión de Hacienda que se celebrará para la semana, previa al Pleno. "Ya debía salir del equipo de gobierno entregarnos en tiempo y forma el borrador del Reglamento, pero como no fue así, desde nuestro grupo municipal solicitamos copia del documento y así poder estudiarlo con tiempo y proponer sugerencias y propuestas antes de la celebración de la Comisión de Hacienda del próxima semana", denuncia Moldes.

"Nuestra sorpresa es que el equipo de gobierno no nos facilita el borrador porque, a fecha de hoy, dicen que 'aún lo están redactando' y que 'solo tienen notas' por lo que de nuevo se están riendo, ya no de nosotros, sino de todos los vecinos y vecinas de Poio? anunciando cosas como se las habían tenido ya hechas pero que simplemente son anuncios para tener titulares en la prensa", destaca Moldes. Insisten en que un Reglamento de Funcionamiento Municipal es un documento muy serio, con vocación de permanencia y que requiere de un grado de consenso y reposo al redactarlo por lo que no es serio intentar consensuar este documento en la mismísima Comisión de Hacienda: "Lo normal sería que la oposición hubiera tenido el borrador antes de la Comisión de Hacienda".