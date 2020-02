La oferta formativa gallega se exhibe en Pontevedra a través de Edugal

El futuro de los jóvenes está al alcance de sus manos con un sinfín de oportunidades para aprender, probar, equivocarse y encontrar una pasión. Todas esas oportunidades se dan cita en la novena edición de Edugal, el salón de Oferta de Educación y Formación de Galicia que acoge el Recinto Ferial.

El salón está formado por un total de 56 stands que reúne diferentes opciones de formación dentro de la comunidad como la FP, la universidad, diferentes centros de enseñanza, fundaciones y empresas colaboradoras de la FP Dual, entre muchos otros.

Edugal fue inaugurado ayer y estará abierta hasta el próximo viernes 14 de febrero. En el acto de inauguración, la conselleira de Educación, Universidad y Formación Profesional, Carmen Pomar, recordó la importancia de este encuentro entre centros de formación y empresas. "Son más precisos que nunca y es la mejor vía para lograr una educación de calidad que responda a las necesidades reales del mercado", reflexionó.

La conselleira recordó que en el mundo en que vivimos las futuras profesiones se generan a grandes velocidades y subrayo que "la formación a lo largo de la vida es una necesidad irrenunciable".

Al acto también asistió el concejal de Educación Tino Fernández y la concejala de Promoción Económica Yoya Blanco. Esta última subrayó que "pocas cosas pueden ser tan relevantes en la vida de una persona cómo elegir los pasos de su futuro cambio" y animó a todos los estudiantes a pasar por el salón durante estos días.

Por su parte el presidente del Consello Social de la Universidad de Vigo, Ernesto Pedrosa Silva, señaló que "en tiempos de sobreinformación y datos ilimitados Edugal ofrece un espacio abierto y sereno para conocer, comparar y elegir opciones para buscar un futuro y procurar certezas".

El salón, organizado por Aempe, la Asociación de empresarios de la mediana y pequeña empresa de Pontevedra, y el Concello de Pontevedra, es proporcionar información busca orientación académicamente para facilitar la elección de los estudiantes sobre su futuro. Además de los expositores, el programa se completa con conferencias, charlas de orientación, talleres y demostraciones y desde la organización estiman un público potencial de más de diez mil personas.

Universidades y FP

En los stands los estudiantes pueden recibir información de las tres universidades gallegas, de 18 escuelas y facultades casi diez centro de Formación Profesional y otros centros como la Escola de cantería, las fuerzas armadas o escuela de moda.

Entre los stands más llamativos destaca el de la Escuela de Ingeniería Industrial. En él el director del centro, Juan Enrique pardo explica las dudas de los alumnos. Los estudiantes se preocupan por entender "de qué se hace en las diferentes titulaciones para que la elección que luego hagan encaje con lo que quieren hacer".

Allí además cuentan con una pequeña muestra de la tecnología con la que pueden trabajar en el centro. Un robot colaborativo de última generación utilizado en el ámbito de la industria, un panel solar fotovoltaico, aplicaciones de la ingeniería en el ámbito biomédico a través de diferentes tratamientos superficiales que pueden mejorar las características de los materiales que se pueden utilizar, por ejemplo, en prótesis o una cámara de termografía infrarroja.

También expone su trabajo la Escola de cantería. "Promovemos el oficio tradicional de cantero. Los jóvenes están algo desubicados porque son oficios muy ancestrales, pero buscan y prueban y les llama mucho la atención" apunta Paulo González, uno de los docente del centro, que destaca la demanda del sector por la exclusividad de profesionales cualificados.

Edugal está cada vez más orientado a la conexión con el mundo labora y en esta edición, por primera vez, cuenta con la presencia de la Dirección Xeral de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Durante la primera jornada, que tuvo lugar ayer, los alumnos se fueron interesando por las diferentes opciones y hasta mañana serán diferentes institutos los que visiten el salón.

Rodrigo Vázquez y Mario Rosales, son alumnos del IES Illa de Tambo de Marín. Ambos tienen 15 años y les ha gustado especialmente los "stands en los que puedes interactuar y aprender un poco más, es muy curioso ver las novedades en informática e intuir como el futuro va a avanzar por esta rama".

Rodrigo se decanta por estudiar en un futuro Magisterio o Trabajo Social, "me orientaron dándome ideas claras con opciones de universidades a las que ir", argumenta.

Por su parte Mario señala que "me gustan las ramas de ciencias como biología y física, aunque me gustaría poder tener más información en matemáticas, materia que no he encontrado".

Otra alumna del centro, Celia San Martín, expresa que se ha informado sobre las posibilidades de realizar un intercambio o los estudios de la escuela de moda. "Está muy bien porque te informan mucho. Yo tengo claro que por ahora quiero ser militar, me han resuelto muchas dudas y seguramente me decante por el cuerpo de tierra", adelanta.