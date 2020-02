El BNG demanda actuaciones en la Rúa do Sol

| El BNG denuncia la falta de actuaciones en la Rúa do Sol por parte del gobierno municipal, en una vía peatonal desde el año 2012. Recuerdan los nacionalistas que esta calle está incluida en el plan Arela, proyecto para la movilidad y accesibilidad y renovación del casco histórico de Marín. Señalan que "desde los primeros días no se cumplió la señalización de dirección prohibida, pasando coches a todas las horas, incluso aparcando en doble fila, atrancando las entradas de los garajes y provocando problemas con los repartidores que no pueden hacer uso de la zona de carga y descarga para suministrar a los comercios de la zona". El Bloque Nacionalista Galego señala que "este modelo de movilidad inventado por el PP de Marín y María Ramallo no resulta efectivo, ya que hay alternativas para solucionar dicho problema".