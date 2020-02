Sanxenxo acrecienta su posición en un escenario turístico cambiante

Los empresarios turísticos de Sanxenxo dan por superado cualquier tipo de bache en la demanda y, en un escenario cambiante, han mejorado resultados en los últimos años. Tras analizar el balance presentado por la Xunta a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) destaca "el peso específico" que la villa representa tanto en el sector turístico de la provincia de Pontevedra como en el conjunto de Galicia, "ocupando el segundo lugar como punto turístico más importante de la provincia y aportando el 15% del total de viajeros que llegan a la provincia de Pontevedra, y el 20% de las pernoctas", señalan sus portavoces.

Éstos añaden que teniendo en cuenta que Pontevedra es la provincia que acumula el mayor porcentaje de pernoctas de toda Galicia y que este año vuelve a marcar un máximo histórico en viajeros y noches, "esto nos da una idea del peso específico que tiene Sanxenxo en el conjunto no solo de la provincia si no de toda Galicia, máxime teniendo en cuenta que no estamos hablando de una de las siete grandes ciudades gallegas", destaca el presidente del CETS, Alfonso Martínez.

Éste recuerda que Sanxenxo supera, por ejemplo, "el número de viajeros y pernoctas de las ciudades de Pontevedra, Ourense, Lugo o Ferrol e incluso el número total de pernoctas realizadas en el conjunto de la provincia de Ourense".

La capital turística de las Rías Baixas, recuerdan los portavoces del CETS, atrajo el año pasado a 276.787 viajeros, cifra muy similar a la alcanzada en 2018 pero incrementó en algo más de cuatro puntos el número total de noches que pasaron en Sanxenxo, con un total de 885.371 pernoctas, "lo que nos permite concluir que los visitantes permanecen más tiempo en la localidad, obteniendo la estancia media más elevada de los últimos cinco años, con un un 4,7% más que en 2015".

Teniendo en cuenta que los hábitos viajeros "han cambiado considerablemente en los últimos años", destacan Sanxenxo ha conseguido en este escenario "no solo mantener si no incluso mejorar el número de noches que los viajeros pasan en la villa, con una media de 2,7 noches, que superan las tres en la temporada estival".



En cuanto al perfil del viajero que elige la villa turística, los empresarios destacan que sigue siendo mayoritariamente nacional, que suma más del 80% del total. El resto, 43.763, fueron turistas llegados desde otros países.

Destacan especialmente los buenos resultados que el sector ha conseguido cosechar en la temporada media, "especialmente en mayo, septiembre y octubre, donde ya se marcan cifras muy similares a la temporada alta de verano", precisan.

En conjunto, estas buenas cifras "continúan la tendencia de buenos resultados que se está detectando desde 2017 en adelante, superando el bache de 2015", destacan los representantes del CETS, que inciden que en adelante se precisa que "los empresarios comiencen a pensar en rentabilidad que haga bueno el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años, en los que se ha seguido apostando por la calidad ofreciendo una excelente relación calidad/precio".