"A la familia le cuesta decidirlo, así que lo plasmo yo: si estoy en una situación irreversible quiero medidas de confort"

- No faltan polémicas por el llamado encarnizamiento terapéutico, en gran parte de los casos debido a la propia familia? No es fácil dejar marchar.

-Es eso precisamente, que no es fácil, no queremos que se marche lógicamente. Así que con el testamento vital se lo estoy facilitando, dejando claro que Agustina quiere que si estoy en una situación irreversible me dejen marchar con tranquilidad, sin dolor, con medidas de confort, muy tranquilita. Cuando ya no hay más que hacer y esté agonizando quiero que me dejen ir, y eso a la familia le cuesta decidirlo, así que yo sí que lo plasmo: si estoy muy malita en una situación irreversible quiero medidas de confort, así se lo pongo yo y ellos no tienen que decidir porque sí, cuesta, sí que cuesta.

- ¿Cómo suele ser el proceso hasta firmar el testamento vital?

-La gente sí que tiene información, pero a la hora de sentarse, les cuesta. Me llaman, yo les cito, les doy el documento y los mando para que se lo piensen y vuelvan otro día. Y cuando quieran, lo pueden hacer y seguir los pasos para registrarlo.

- ¿Cómo se tramita?

-Es muy fácil la tramitación, en la delegación de la Consellería de Sanidade hay una funcionaria habilitada para ello, hay que pedir cita y ella lo haría. Se puede hacer ante la funcionaria habilitada, ante tres testigos que no tengan relación de parentesco o ante notario, son las tres vías. Siempre hay que ir a la Xunta a registrarlo y luego se cuelga en el ordenador. Una vez que se cuelga solo tienen acceso los médicos, nosotros ahí ya no tenemos acceso, solo lo ven ellos y se cumplirán todas nuestras voluntades.