Un buen Pontevedra paga caro los errores en Baleares con remontada a 3-1

Mereció más el Pontevedra CF en un Estadio Balear invicto que los granates supieron dominar. Los primeros 15 minutos del encuentro comenzaban con un dominio del Atlético Baleares, pero con jugadas que no llegaban a peligro. Supo el equipo de Carlos Pouso darle la vuelta a la situación y coger las riendas del encuentro. Un disparo alto de Rufo marcaba la primera oportunidad real del Pontevedra tras la que vendría el primer y único gol de los de Pasarón. Álex González centraba un gran paso de Ález Fernández, dejando de espaldas los centrales en la jugada más larga en ataque de lo que iba de partido. Las piezas del Pontevedra se iban encajando y tras el primer gol el Baleares se venía abajo mientras los de Pouso no paraban de generar.

Momento crítico en el minuto 40 en un penalti de campillo sobre Peris en una jugada de ataque del Baleares, pero el capitán Sousa salvó la jugada de Haro evitando el empate. Poco después Álex González intentaba de nuevo encontrar la portería sin lograrlo antes del descanso.

El Pontevedra volvió al césped con fuerza pero el Baleares demostró por qué es líder y en cuestión de cinco minutos le dio la vuelta al marcador a base de aprovechar los pocos errores de los de Pouso. Borja ponía el empate en el marcador con un pase de Zabaleta que confundía a Edu Sousa que no lo supo evitar. Cuatro minutos después tras un robo a Bustos Iturraspe lanzaba desde atrás un tiro directo a la portería de Sousa que daba el 2-1 a los de Manix Mandiola.

No bajó los brazo el Pontevedra, pero el líder se sabía superior y no cedía nada. Hubo varias oportunidades que no pudieron ser y a un minuto del 90 Gabarre aprovechaba la posición de los granates para colocar un centro de Gil que daba el tercer gol y hacía aún más dolorosa la derrota que suma siete jornadas sin ganar