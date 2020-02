Agustina Portabales: "El testamento vital es un acto de generosidad con la gente que se queda"

El centro Amencer-Aspace fue escenario esta semana de una jornada dedicada al testamento vital, una oportunidad para saber más de esta opción que, explica Agustina Portabales, es "un documento de voluntades anticipadas, en el que reflejo la voluntad cuando ya no pueda decidir, reflejo qué tratamientos y qué cuidados quiero recibir cuando ya no pueda manifestar mi opinión por mi misma. Y también expongo cuál debe ser el destino final de mi cuerpo".

- ¿Cada vez más nos decantamos por este procedimiento?

-Ahora mismo sí, llevamos dos años pero en este último se nota muchísimo el incremento de la demanda, solo en este último mes llevo 69 hechos ya ( Agustina Portabales es profesional en el hospital Álvaro Cunqueiro). La gente está muy concienciada y además constantemente estamos dando charla, la prensa está facilitando mucha información y porque, a ver, es un testamento semejante al que hacemos para dejar una casa pero en este caso dejo reflejado lo que quiero que hagan y no hagan en situaciones irreversibles. Y así lo decido yo y es de obligado cumplimiento por el equipo médico.

- ¿No decide la familia?

-No, aunque sea contrario a lo que diga yo, está escrito en el testamento y ellos tienen que hacer caso a ese testamento.

- ¿Recomienda que todos lo hagamos?

-Sí es recomendable. ¿Por qué? Porque nadie está libre de salir y si salgo y tengo un accidente de tráfico, me quedo en una situación irreversible y tengo un testamento hechos mis padres ya no tienen que decidir: Agustina no quiere que le pongan la sonda, que le pongan oxígeno, y quiere donar todos sus órganos para otras personas. Entonces ya no decide mi familia, está el papelito donde tomo esa decisión, son las últimas voluntades pero de mi cuerpo, de mi, para que se sigan unas directrices.

- En el caso de la donación tenía entendido que la familia sí podía echar atrás el proceso...

-Con la tarjeta de donante sí que se pueden echar atrás, yo la tengo y si mi madre llega y dice que no quiere que me toquen no me tocan, pero con el testamento vital sí, porque de hecho hay una apartado donde se especifica el destino final del cuerpo, así que puedo poner que lo dono para la ciencia, para otras personas todos los órganos o no pongo nada.

- ¿Qué otros aspectos se incluyen en el testamento?

-El documento tiene varias partes y se manifiesta que se actúa libremente, porque tiene que ser mayor de edad, con facultades (no puede ser una persona incapacitada, con deterioro mental etc) y se marca qué es importante para mi, como mantener la independencia, no tener dolor físico, no prolongar la vida misma en situaciones clínicamente irreversibles. Porque este documento solo se va a aplicar en esa circunstancia, en situaciones clínicamente irreversibles, en otras no. Otra parte es instrucciones y cuidado de mi cuerpo, y ahí pongo por ejemplo que me proporcionen únicamente los cuidados de confort. Toda esa parte es cuidados y tratamiento, y la otra es destino de mi cuerpo. En otros apartados hay posibilidades de incluir aspectos específicos, por ejemplo que los familiares vean el cuerpo, aunque haya quedado desfigurado, si los facultativos consideran que es necesario para asumir el duelo.

- ¿Podemos incluir la eutanasia?

-Hay gente que lo pone.

- Aunque no puede solicitarse.

-No se puede, la eutanasia es ilegal, pero hay gente que la pone, porque ahora mismo es ilegal; pero hay gente que puso "en estos momentos sé que es ilegal y no se puede llevar a cabo, pero si llegado el momento yo me encuentro en una situación irreversible y la eutanasia es legal, que me la apliquen".

- Trabaja a diario con personas que se enfrentan a estas situaciones ¿cómo lo solemos vivir?

-Es difícil, yo llevo las plantas de neurología y de neurocirugía, unidad de ictus, todo lo de la cabeza... Por ejemplo hay pacientes que sí que son muy adelantados, los de ELA, porque antes de que la enfermedad los deteriore todavía más ellos quieren tenerlo hecho para que la familia no tenga que decidir y así saber que su voluntad se va a respetar, porque es de obligado cumplimiento.

- ¿Cómo es el procedimiento una vez firmado el testamento vital?

-Se cuelga en el ordenador, los médicos tienen acceso y los médicos tienen que cumplirlo, repito, aunque la familia diga lo contrario. El testamento vital es un acto de generosidad con la gente que se queda aquí, no les pones en la encrucijada de tomar decisiones tan difíciles. Imagine que hay contradicciones, como me ha pasado en algunos casos.

- ¿Le han sucedido enfrentamientos entre familiares?

-Si, porque el testamento no está hecho y entran en contradicción el marido con los padres ¿y qué haces?

- ¿Han visto varios casos de ese tipo?

-Sií varios, en los que me dicen "es que estoy contra la espada y la pared", y los comprendo, porque los padres tiran por un lado y por ejemplo el marido tira por otro. A veces decimos "yo no quiero que me conecten a una máquina", pero no hay que decirlo, hay que ponerlo por escrito, porque las palabras se las lleva el viento y mi pareja puede decir "a mi ella me decía esto" y mis padres pensar sí, pues me lo creo o no me lo creo.