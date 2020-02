Renueva tu sonrisa en un solo día

El sistema 'All on 4' repone todas las piezas en un solo día. // Cedida

Los últimos avances en implantología permiten recuperar la dentadura fija a pacientes hasta ahora abocados a llevar prótesis removibles. Mayor comodidad y rapidez son así algunas de las ventajas de técnicas como el sistema 'All on 4', consistente en implantes de carga inmediata y con los que la reposición de la dentadura entera se lleva a cabo en sólo un día. Los implantes zigomáticos, por su parte, ofrecen la posibilidad de tener piezas fijas a aquellas personas afectadas por la pérdida de hueso maxilar sin tener que recurrir a injertos óseos.

Así, con la técnica 'All on 4' se reponen en el mismo día todos los dientes superiores e inferiores mediante cuatro implantes. "Realizamos estudios previos tanto para tomar medidas como para analizar detalles faciales y se hacen numerosas pruebas para garantizar que la dentadura definitiva quede perfecta", explica la odontóloga e implantologa Adriana Feijóo, al frente de la clínica dental Titanium de Vigo, sobre un proceso que también se lleva a cabo en el caso de los implantes zigomáticos, que se colocan el hueso zigoma, a la altura del pómulo. Esta técnica, concreta la experta, "está indicada para pacientes que han perdido el hueso maxilar y es una alternativa más rápida, cómoda y eficaz a los injertos óseos". Los implantes zigomáticos sólo son válidos para la dentadura superior y su colocación no requiere anestesia general, sólo sedación intravenosa.