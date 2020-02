ETHAN L. CARBALLO "Tengo más de mil muñecas, ya perdí la cuenta, un día tendré que contarlas"

Las muñecas más antiguas de las que tenemos noticia aparecieron en yacimientos egipcios y pertenecieron a niños del siglo XXI A.C. pequeños como fue un día Ethan que les contaron a sus juguetes sus miedos, alegrías o sentimientos heridos, con la particularidad de que este adolescente pontevedrés no solo compra sus sofisticadas Monster High sino que las customiza, inspirado en la celebrity Kim Kardashian.

- ¿Cómo empezó su afición?

-Todo empezó cuando tenía 7 años y vi a un par de niñas pequeñas con las muñecas en las manos y me llamaron muchísimo la atención los vestidos que tenían y que no eran como la típica Barbie. Al llegar a casa empecé a buscar sobre ellas y me fui informando, viendo fotos y todo tipo de cosas sobre ellas.

- Porque usted trabaja con unas muñecas especiales

-Sí, trabajo con varias muñecas pero principalmente con las Monster High, porque fue con ellas con las que empezó todo. Son muñecas que tienen las cabezas grandes, cuerpos muy estilizados, muy delgaditos, maquillaje y ropa muy extravagante y pelo largo, bonito.

- ¿Por qué te gustaron?

-Porque eran muy diferentes a las que ya había en el mercado, no eran como la típica Barbie rubia de ojos azules y labios rosas, eran como más góticas, tenían más estilo, eran diferentes.

- Le reflejan a usted más.

-Si, yo me considero muy diferente y las Monster High expresan esa diferencia, solo su lema, Se único, sé tu mismo, se una Monster High, ya lo dice porque la línea de estas muñecas quiere expresar las diferencias.

- ¿Cómo empezó su colección?

-El mismo día que vi las primeras muñecas le estuve insistiendo a mi madre que quería una, hasta que después de un mes dijo "venga, te vamos a comprar una". Me fui a la tienda y había un montón de ellas, me quedé boquiabierto, y escogí una que me llamó la atención porque era de color rosa, muy bonita, y tenía mucho brillo, que a mi me gusta mucho el rosa y los colores brillantes, y ese mismo día ya pensé que quería que fuese algo grande.

- ¿Ese mismo día ya decidió hacer una colección?

-Sí, ese día, así que después todos los meses me llevaba a comprar "la muñeca del mes". Y luego ya llegaban los cumpleaños o las Navidades, que en lugar de ser uno pues eran tres o cuatro. Y después fue cuando empecé a descubrir páginas de segunda mano, más líneas de muñecas y ahora básicamente todos los meses compro tres o cuatro.

- ¿Les diseña usted el vestuario?

-Sí tengo la colección de muñecas que ya vienen así y otra que es la que diseño yo, maquillo yo y les pongo el pelo.

- ¿Cómo es su proceso de trabajo?

-Borro toda la cara de la muñeca, quito el pelo cuando se lo quiero volver a poner y es como un folio en blanco, vuelvo a empezar. Luego con pinturas acrílicas y pinceles muy pequeñitos le vuelvo a pintar toda la cara, las rediseño. Y para la ropa no soy mucho de hacer bocetos, tengo todo imaginado en la cabeza y hago las cosas un poco sobre la marcha, no me gusta tener todo planeado porque después las cosas salen mal.

- ¿En qué se inspira para diseñarlas?

-Son así muy Kardashian, les pongo labios grandes, ojos rasgados, mucho maquillaje, me gustan muy sobrecargadas.

- ¿Cuántas tiene ya?

-Tengo más de 1.000, ya perdí la cuenta ( risas), un día tendré que contarlas todas.

- ¿Dónde las guarda?

-En casa, tengo una habitación especialmente para ellas.

- ¿Sonríen? ¿son felices?

-Si ( sonríe).

- Deduzco que le gusta la idea de la construcción de uno mismo.

-Sí

- ¿Siempre se ha sentido diferente?

-Sí, básicamente porque veo a los demás como rebaños, los veo muy iguales, que todos siguen los roles, incluso gente grande, y yo pienso que no me gusta ser así. Yo soy muy personal, muy característico.

- ¿Cómo le gusta ser?

-Soy un poco extrovertido ( sonríe), hago mucho lo que quiero, no dejo que otros me digan lo que debo hacer.

- ¿Le ha traído problemas ser así? ¿Le han molestado?

-Si, tuve ahí una historia en un instituto de Pontevedra donde me hacían bullying por mis gustos, por ser coleccionista de muñecas, lo menos que me decían era "gordo maricón de mierda", me arrinconaban en las esquinas, un día casi me tiran por unas escaleras, en los baños me decían "ponte de rodillas y chúpamela"? En clase estaba atrás de todo, era yo, el raro, no me hablaba nadie.

- ¿Todo eso empezó por las muñecas?

-Sí, empezó porque yo, con mi buena fe, cuando entré en el instituto por primera vez dije que era coleccionista de muñecas, entonces como era algo diferente ya no lo aceptaron y empezaron los insultos.

- ¿Se cambió de centro?

-Sí, ahora estoy en el IES Torrente Ballester, donde todo lo llevo muchísimo mejor, hay gente que lo sabe y me apoya en las cosas. Me gustaría mencionar especialmente al ex director, David, porque si no fuera por él ahora mismo ya no me estarían entrevistando los periódicos, como me pasa ( risas) y además porque me ayudó mucho, a la mínima tomaba medidas y es lo que hay que hacer, porque si no si no es una persona muy fuerte de mente acabaría muy mal seguramente. En mi caso ya lo he olvidado, ya ni me acuerdo, han pasado varios años y el pasado es pasado, hay que mirar para adelante.

- Por eso siguen sonriendo sus muñecas.

-Claro ( risas), por eso son felices.