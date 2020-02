"Yo antes tenía una vida muy activa y la enfermedad me hizo parar. Tuve cáncer de ovarios con una metástasis en el abdomen de grado 3. Lloré un día y medio y luego me dije ahora tengo que tirar hacia adelante. Fue muy duro, llega un momento que no puedes ni comer, tenía la boca llena de bochas e intentaba comer para poder poner la quimio"