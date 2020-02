"Primero tuve un cáncer de pecho y luego en otras zonas. Me noté como un garbanzo en la axila, de ahí empezamos con las pruebas y luego me quitaron el pecho. Es una fase muy triste. Lo peor fue cuando casi estaba sana y volví a caer. Entonces volví a la quimio y me afectó más en todos los aspectos. Antes el cáncer era un tabú y se decía bajito, a mí esa palabra ya no me afecta".