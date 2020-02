El PP ve en el Presupuesto 2020 "una lucha de poder entre dos partidos"

El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, presentó una enmienda a la totalidad a los Presupuestos 2020 del Concello de Pontevedra. "El Partido Popular de Pontevedra no puede ser partícipe de unos presupuestos que se retrasan dos meses por la lucha de poder de dos partidos", manifiesta Domínguez, que se ha valido del Informe de Intervención del Concello para validar "la introducción de atrasos en la ejecución de los Presupuestos".

Uno de los puntos criticados es que, para el popular, los presupuestos "favorecen la desigualdad y el machismo". "Se destina una importante dotación económica para nombrar a tres hombres como nuevos directores generales, que se unen a un cuarto, no habiendo hecho lo suficiente el Concello para conseguir una igualdad real en un proceso en el que debió incentivarse la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad". En esta línea, Domínguez ha añadido que se disminuye "la partida de renta social y se reduce la aportación a entidades sociales en 75.000 euros".

El popular ha sido muy crítico con "unos presupuestos que por primera vez no son participativos con las asociaciones", "que sangran a los vecinos con impuestos y tasas elevadísimas y que permiten el despilfarro", y "que se olvidan del empleo", afirma Domínguez.

"Son unas cuentas que se olvidan de lo que realmente importa a los pontevedreses, unos presupuestos alejados de la realidad".

Según el líder del PP local, "en contra de lo que se dice, el presupuesto de 2020 será el que menos dedique a inversión de los últimos años", ha sostenido Domínguez, quien ha indicado que en el Informe conjunto del Órgano de Xestión Orzamentaria e Contabilidade se establece que la tasa de ejecución es del 34,41%, "solo 3.575.648,3 millones de euros, que pone de manifiesto el fracaso e incapacidad de un Gobierno que vende que esta cifra es de 10 millones".

Barrios

"Son propuestas inconcretas y siguen hablando de obras en barrios que no están en los presupuestos. Prácticamente todos los proyectos de los que se hablan son del año pasado, no hay presupuestado nada nuevo", ha argumentado el popular, quien ha criticado que siendo Pontevedra la ciudad con la tasa de paro más elevada de las siete urbes gallegas los presupuestos no contemplen "la creación de empleo y crecimiento".