rubén outeda "Es importante que las ayudas lleguen al arrancar el proyecto, no a los dos años"

Rubén Outeda era funcionario, de la carrera militar, pero decidió hacerse autónomo para sacar adelante un proyecto empresarial nacido de una necesidad en el sector de la hostelería: el de los postres. Así nació Versos de A Ruda, con sede en Sanxenxo.

-¿Cómo surgio la idea de poner en marcha una empresa de creación de postres gallegos envasados?

-Versos nació de una necesidad que yo tenía en mi propio "furancho", "A Ruda", que era cómo se complicaba siempre la atención en el momento del postre. De este modo, están siempre disponibles en cocina en tarro de cristal y empezamos a ver cómo aumentaba la demanda y venta del postre. Al final resultó ser una solución integral y se cumplió eso de "si me funciona a mí, le funciona al resto del mundo".

-Dejó un trabajo fijo para hacerse autónomo, ¿fue una decisión difícil?

-Bueno, es que yo creo que hay que crear industria. Hay gente que tenemos ese gen, esa inquietud de hacer algo más.

-¿Qué es lo más duro en esta nueva etapa?

-Lo más difícil son siempre los recursos económicos, porque si tú tienes ganas de sacar algo adelante siempre lo vas a hacer, el problema no va a ser nunca las horas que le dediques a tu proyecto, que serán muchas. Lo que sí que te provoca es siempre algo de vértigo.

-Como autónomo, ¿qué le pediría a las administraciones públicas?

-Yo pediría más apoyo para los nuevos empresarios, porque sin él no podrán sacar adelante sus ideas. Si tú no tienes dinero, no puedes montar nada. Yo el primer mes no facturé nada pero tuve que pagar el alquiler, tributar... Es importante que las ayudas económicas lleguen para arrancar, no a los dos años, eso no vale para nada. Hay que ayudar desde los inicios.

-Y también para crecer...

-Las empresas tienen que tener también ventajas fiscales, sobre todo a la hora de contratar. Es bueno para todos, para el empleado y para los empresarios.

-¿Cuál es el ámbito de negocio de su empresa?

- Ahora mismo ya estamos vendiendo a toda Galicia. Tenemos una estructura comercial con comerciales propios y red de distribución propia.

- ¿Cuántos empleados tiene Versos de A Ruda actualmente?

- Ya somos 14 personas en la empresa.