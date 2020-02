Caldas descarta acoger el GES de Valga si no se aclaran las dudas sobre su traslado

El gobierno caldense descartaacoger el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Valga "mientras no se aclaren las múltiples dudas que pesan sobre el traslado". Así lo manifestó el teniente de alcalde, Manuel González, que quiso aclarar que "estamos ante un traslado que non se pode dar por feito como algúns queren facer ver".

González explica que "os técnicos municipais estiveron en contacto coa Xunta e analizando o convenio coas condicións do traslado e ven cuestións pouco claras e dúbidas que se deben resolver antes de dar calquera paso". Subrayó que "hai un informe de secretaría moi contundente ao respecto e de momento non temos a seguridade de que vaiamos aceptar este servizo nas actuais condición".

Perjuicio

En palabras del teniente de alcalde "o que máis preocupa agora mesmo no goberno municipal é que non se estea cubrindo un servizo que hai que ofrecer porque o que non podemos permitir é que se produza un prexuizo cos veciños de Caldas".

En esta línea considera que "a Xunta debería tomar a situación en serio, cubrir as emerxencias e informar á xente antes de dar por realizada, como fixo o vicepresidente Rueda, unha reubicación que dá máis sensación de ser unha imposición ao noso Concello".

Manuel González afirma que "dende o Concello de Caldas de Reis non dubidamos da profesionalidade dos traballadores do GES de Valga nin dos postos de traballo, pero temos dúbidas en canto a que nós teñamos que asumir compromisos non adquiridos por outros concellos e, polo tanto, mentres non exista seguridade xurídica para os traballadores o traslado quedará paralizado".

Según el teniente de alcalde "Valga viuse ante un conflito laboral causado polo GES e nese momento a Xunta de Galicia decidiu que xa non era o lugar idóneo para o corpo".

"Rifaron o servizo"

Al respecto apunta que "sabemos que rifaron o servizo entre algúns concellos amigos que o rexeitaron de modo que tampouco ten que ser Caldas quen ostente a única responsabilidade de resolver este problema".

Para Manuel González "a cuestión da reubicación é tan confusa que ata o PP local que se ergueu como interlocutor nun primeiro momento decidiu retirar onte do Pleno unha moción sobre este tema".