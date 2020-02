Un árbol cae sobre la Rúa Muíño y obliga a cortar el tráfico varias horas

Un árbol de gran tamaño cayó la pasada madrugada en la Rúa Muíño, en Poio, cortando la vía al tráfico. El incidente, que ocurrió a las 7.30 horas, no provocó daños. El árbol pertenece a una finca privada de la zona de San Xoán.

Para reestablecer la circulación fue necesario cortar el ejemplar y los servicios municipales lograron retirarlo y restablecer la circulación a primera hora de la tarde.

Sobre este suceso la concejala del Partido Popular Rocío Cochón recordó, tras visitar la zona, que el árbol caído conocido como "O Pino Dócil", un ejemplar emblemático de este lugar de San Xoán, que el gobierno municipal ya había sido avisado en numerosas ocasiones de la posible caída "y se negó a revisar y asegurar su estado".

Cochón señaló que en julio del año pasado, poco después de constituirse el tripartito, visitó la zona avisada por los vecinos y comprobó el estado de O Pino, trasladando inmediatamente a la comisión de Urbanismo del 16 de julio las peticiones vecinales, y avisando que el pino estaba en mal estado y podía caer si el ayuntamiento no tomaba medidas.

Cochón explicó que "el pino contaba con unos tensores instalados por el Concello hace 8 años para asegurar las ramas del árbol, pero desde entonces no los revisó ni hizo mantenimiento y prefirieron ignorar los avisos de los vecinos y de los concejales del PP.".

Subrayó la edil que "los vecinos pidieron al Concello que revisara el árbol en infinidad de ocasiones. Presencialmente, por teléfono y Luciano Sobral se comprometió con ellos a hacerlo pero no hizo nada".

La edil del PP agradeció el trabajo de la Policía Local, Protección Civil y de los operarios municipales, por su respuesta y la recuperación del tráfico, y destacó que "afortunadamente no hubo que lamentar daños personales", pero reprochó la incapacidad de los responsables políticos del gobierno local: "La caída de O Pino Dócil es una lástima porque es un emblema del Molino y de San Xoán, pero también es un problema de seguridad que no atendieron pese a estar más que avisados. Si no son capaces de hacer una revisión de seguridad durante años pese a estar avisados por los vecinos, qué están haciendo", se pregunta.