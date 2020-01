SOS Sanidade Pública exige una mejora urgente en la Atención Primaria en el pleno provincial

El portavoz de la Plataforma SOS Sanidade Pública de Pontevedra, Juan Manuel Loureiro, participó en el pleno provincial de esta mañana para denunciar el abandono de la Atención primaria y pedir apoyo al gobierno de la Diputación para afrontar esta situación. Loureiro señaló que los profesionales de los centros sanitarios sufren una carga de trabajo tan brutal que los obliga a llegar a atender a más de 50 personas en su jornada laboral. Según la plataforma un vecino espera una media de dos semanas para una cita médica y cuando se tiene la atención del profesional esta dura cuatro minutos según la normativa reguladora.

Loureiro denunció ante el pleno el abandono de la Atención Primaria y las decisiones de no reemplazar bajas, vacaciones e incluso jubilaciones. "Sirva como ejemplo todas las movilizaciones por la pérdida de pedriatras en concellos en el rural de la provincia", señaló en el Pazo Provincial. Además la plataforma también tachó de "desfachatez" el comportamiento de la Xunta de Galicia: "Es el propio presidente de la Xunta quien da marcha atrás para volver a abrir un paritorio. El Gobierno de la Xunta no se puede excusar en que no ha suficientes profesionales. Se marcharon para otros países porque aquí tenían que aceptar contratos de fines de semana y de dos o tres días", sentenció esta mañana Loureiro.

SOS Sanidade Pública también quiso denunciar la adecuación de los presupuestos de la Consellería de Sanidade a las necesidades reales de los centros de salud y dotarlos del personal necesario para garantizar una atención accesible y de calidad, "no se contrata nuevo personal, se incrementa el horario de los trabajadores actuales esto es igual a una peor atención", explicó. Además exigió "el cese de la política de desmantelamiento y el cierre de los servicios en los hospitales de nuestra área, en especial los comarcales". En este sentido desde la plataforma señalaron el negocio que esto supone a la sanidad privada, pidiendo terminar con la privatización de recursos y derivación de pacientes a las clínicas privadas de forma innecesaria.

Por último el portavoz pidió reducir drásticamente las listas de espera para consultas especializadas, cirugías o procedimientos terapéuticos y requirió la publicación de las listas de espera ocultas. Con todo ello solicitó que el gobierno provincial se haga eco de estas reivindicaciones para exigir un cambio en la política de la Xunta.