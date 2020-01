Los taxistas de Caldas solicitan que la parada regrese a la calle Palmeiras

Los taxistas de Caldas de Reis han mostrado su malestar por la ubicación de la nueva parada de taxis, situada entre las calles Real e Igrexa. Los profesionales del taxi han solicitado al alcalde, Juan Manuel Rey, que la parada vuelva a situarse en la calle Palmeiras, pero desde el Concello no han atendido las peticiones del sector.

José Alfaya Fontán, uno de los portavoces de los 14 taxistas que trabajan en el municipio, explica que la parada en Palmeiras mejora notablemente sus condiciones laborales porque es "el centro neurálgico del municipio por donde pasa la gente para hacer todo tipo de gestiones, como ir al centro de salud, ir al banco, a la Iglesia o esperar en la parada de autobús", sostiene.

Según apunta Alfaya, "en la nueva parada no hay espacio suficiente para los 14 taxis del municipio y, además, hay un muro justo al lado que impide que se abran las puertas correctamente". Esta situación se complica aún más en el caso de los vehículos adaptados a personas con movilidad reducida porque son vehículos de grandes dimensiones. En este sentido, la nueva parada también cuenta con muchas limitaciones en cuanto a accesibilidad para que las personas con movilidad reducida, y aquellas que sean usuarias de sillas de ruedas, puedan acceder al taxi.

Por su parte, el alcalde apuntó que no tienen nada que decir al respecto. Según los taxistas les transmitió que "esto es competencia municipal. Ni en Madrid están los taxistas en la Plaza Mayor ni en Pontevedra en la Plaza de la Peregrina, y en Caldas no van a a estar en la Plaza de las Palmeras. Les ofrecimos todo el pueblo para que escogieran y ellos lo único que quieren es perpetuarse en ese sitio. La decisión está tomada y no hay nada más que hablar", concluyó el regidor.

Desde el sector apuntan que solo le piden un trozo de la calle Palmeras, no toda la calle, "porque ahí hay un espacio suficientemente ancho para cargar, no pasan vehículos y no hay los problemas que nos encontramos en la parada actual". Tal y como explican, "la ubicación de la nueva parada no nos ofrece unas garantías de seguridad" porque no disponen de un sitio donde puedan estar aparcados, puedan abrir la puerta sin problema o adelantar a un compañero que esté situado delante porque haya tenido que ausentarse un momento.

Además, los taxistas comentan que, en un principio, el alcalde les había ofrecido esta posibilidad. "A nosotros no nos compete buscar una zona para los taxis. Nosotros hablamos con la Policía Local y no nos daban alternativas porque las calles principales aquí son estrechas y hay mucho tráfico. Nosotros queremos un punto céntrico para trabajar y no una zona donde tengamos que estar escondidos", recalca el portavoz de los taxistas.

En señal de protesta, los taxistas se van a concentrar de forma pacífica delante del Concello, todos los días a la 13:30 horas, hasta que el alcalde se reúna con ellos y escuche sus peticiones