El Museo estrenará imagen corporativa y reforzará su vinculación al Camino Portugués

Reforzar la vinculación del Museo con el Camino Portugués, del que Pontevedra "es un punto nuclear", como recordó el director, José Manuel Rey, y dotar a la institución de una nueva imagen corporativa. Son las dos propuestas del Consello Asesor del Museo en su primera reunión, celebrada en la mañana de este lunes en la sede de Fernández López.

El vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, explicó que ha sido "unánime" la propuesta de los vocales de "cambiar la imagen", un nuevo diseño que "debería transmitir la idea de renovación", precisó el director.

Se convocará un concurso de diseñadores y el Consello Asesor "seleccionará por fases hasta llegar al resultado final", de modo que la previsión de Cesar Mosquera es que la institución cultural pueda disponer de su nueva imagen corporativa "en 3 o cuatro meses".

A mitad de reunión, el vicepresidente provincial compareció acompañado del director del Museo para mostrar su satisfacción "por la implicación absolutamente extraordinaria" dl Consello Asesor y "la ilusión" de los nuevos vocales "que participan y están dando cantidad de ideas".

"Hay una sensación generalizada de que al Museo hay que darle un cambio muy profundo, que ya está en marcha con la nueva dirección", resumió César Mosquera a propósito de las primeras propuestas del Consello Asesor. "El pasado pasado está, con sus luces y sombras" de un Museo de referencia al que "hay que darle un nuevo impulso y en eso hay total acuerdo; ese nuevo impulso se centra en varias cosas, una es centrarse mucho y convertir el Museo en un referente del Camino Portugués".

Recordó que la vía jacobea (que el pasado año recibió más de 96.000 peregrinos, afianzándose como la segunda de Galicia con mayor afluencia) "está en auge y Pontevedra y el Museo son una estación fundamental en ese camino, hay que aprovechar esa oportunidad".

El segundo acuerdo del Consello Asesor quiere significar "un punto de ruptura", creando una nueva imagen "que no existía€ Se estaba utilizando un dibujo que no fuera creado como logo, que tiene cierta disfuncionalidades", explicó el vicepresidente provincial a propósito del "refuerzo de la comunicación exterior" del Museo.

Se abrirá "un concurso entre los diseñadores, que en Pontevedra tenemos muchos y asociados a estudios. El propio Consello irá seleccionando en fases, lo que no quiere decir que se eternice, vamos a ir lo más rápido posible y si puede ser semanas que no sean meses", de modo que "si no se complica administrativamente", el nuevo diseño podría estar listo a mediados del próximo verano.

Otros de los temas que se trataron en la reunión son la puesta en marcha de los edificios y la programación, tanto expositiva como de obras, ya que el Museo prevé encarar en los próximos meses uno de los proyectos más ambiciosos de su historia, la conexión subterránea mediante galerías de sus sedes centrales en A Leña.

Por su parte, el director destacó especialmente "el carácter proactivo del Consello Asesor, es muy satisfactorio ver la implicación con la que los diferentes miembros están tomando la reunión". José Manuel Rey realizó un repaso al plan general de actuación "para transmitirles una idea de hacia donde queremos avanzar con la idea de sumarlos a esa visión compartida. Y realmente me reconforta en el sentido de que formamos parte de una misma visión y vamos a trabajar en una línea de coherencia muy grande".