Principal, Pazo y Recinto Ferial acogieron el pasado año un millar de actividades

Asistentes a uno de los espectáculos del Salón do Libro 2019 Gustavo Santos

Los espacios públicos culturales y feriales de la ciudad contabilizaron durante el pasado año un total de 243.968 visitas, suma de las actividades y eventos realizados en el Teatro Principal, Pazo da Cultura y Recinto Ferial. Éstos programaron 590 eventos, una oferta que va desde la escena familiar al cine, las murgas o los encuentros profesionales.

"Si las estas 590 actividades se le añaden las incluidas en los programas de certámenes como el Salón Internacional del Libro, el Festival de las Núbebes, Culturgal o las proyecciones del Festival Internacional de Cine Amal en Ruta", concretan desde el organismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións, el número total "asciende al millar".

En el apartado relativo a ferias y eventos deportivos el balance anual refleja que el Recinto de A Xunqueira recibió recibió de 117.924 personas en citas como Etiqueta Negra, Edugal, Debut o Culturgal.

El Teatro Principal y del Pazo acogieron a lo largo del pasado año 96 actividades y contabilizaron un total de 31.747 espectadores, en ciclos como Voices, As Matinés do Principal o Jazz no Principal, el concierto de Añonuevo o el espectáculo principal de Cantos na Maré.

Un amplísimo apartado de la programación se centra en los más pequeños de la casa. Los responsables del organismo autónomo que gestiona estos espacios públicos destacan en este punto el éxito del Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que llegó el pasado año a su edición número 20. En ella convocó a 26.000 personas que pudieron sumarse a alguna de las 200 actividades, además de contemplar las exposiciones y otros eventos programados especialmente para esta gran cita del público escolar.

Se programaron además 75 espectáculos de teatro y danza, que recibieron 20.313 espectadores, siempre según los datos hechos públicos por los portavoces municipales. También en este apartado destacan el peso del público familiar, reflejado en este caso en el gran éxito del ciclo de teatro familiar Domingos del Principal, así como el de Ponteatro, el Festival de las Núbebes y, a mayores y ya centrada en el público adulto, la Temporada de Teatro del Pazo da Cultura.

En lo que respecta al cine las proyecciones ascendieron a 61 y los espectadores a 11.320, "sumando las sesiones del Cineclube, Amal en Ruta, el Flop y el Festival Internacional de Cine de Pontevedra Novos Cinemas".

Otro gran apartado son las exposiciones. En este caso las mismas fuentes inciden en que "fueron 31.859 las personas que visitaron la muestra monográfica de Ana Juan, previa al Salón do Libro, y las muestras Alba de Gloria y Diálogos na Pintura".

En lo que respecta a los festivales, se contabilizaron 31 eventos, entre los que destaca la Gala de los Premios Galegos da Música o el concurso de Murgas.

Por último, a los cursos y reuniones celebradas en el Pazo y en el Teatro a lo largo del año asistieron 9.528 personas, y un total de 4.904 a los congresos y jornadas programadas en estos espacios.

Los portavoces municipales recuerdan en todo caso que la productividad de los espacios de este organismo autónomo "se evalúan en términos de rentabilidad social. En este sentido, es destacable que prácticamente todos los días del pasado año alguna de las instalaciones del organismo autónomo estuvo en uso"