Trabajadores de Urgencias piden más medios al activarse el plan contra la gripe

Un centenar de trabajadores de Urgencias se concentraron en la mañana de este viernes a las puertas del servicio en el Hospital Montecelo para reclamar un incremento de personal que permita "superar la constante situación de precariedad", señalan desde la plantilla. Ésta se anticipa así a los previsibles nuevos colapsos tras activarse el plan de contingencia de la gripe, aunque por el momento no se esté haciendo sentir en la unidad.

En la protesta tomaron parte profesionales de Urgencias, respaldados por los de otras unidades del hospital, ex trabajadores del servicio y representantes de colectivos como Enfermeras en Loita. Todos ellos reclamaron mejoras en la dotación de personal, material y una nueva gestión de los ingresos.

Denuncian que "no se trata de una situación nueva en estos momentos sino que se arrastra desde hace años" en la que se suceden los colapsos en distintos momentos del año, por ejemplo en invierno asociados a las epidemias de gripe o en verano con el incremento de población.

"En general el problema es diario, de años, al menos viene ocurriendo en la última década", indican desde la plantilla. Ésta reclama "un aumento del personal", al menos una enfermera, un auxiliar y un celador por turno, a fin de equiparar en dotación el personal de enfermería al equipo médico. "Así podrían trabajar por equipos y redistribuir el trabajo de otra manera, lo que permitiría reorganizarse y atender al paciente de otra manera", señalan los trabajadores.

La segunda reivindicación es que los pacientes que deban permanecer ingresados tras ser atendidos "que no estén esperando en Urgencias, que se les asigne un espacio, que se les suba a la planta a la mayor brevedad".

Y es que enfermeras y médicos denuncian que los pacientes "están horas, no 5 ni 3, sino 6, 8 o 14 horas esperando en urgencias, consumiendo recursos por espacio físico y también recursos de personal", dado que estas personas han de ser atendidas a mayores de las urgencias, bien porque necesitan tratamiento, aseo o comer, en general los cuidados que precisa un hospitalizado.

Alrededor de una decena de profesionales trabaja en el servicio de Urgencias, una cifra que los profesionales consideran exigua en el espacio horario de menor actividad, generalmente de mañana, pero totalmente insuficiente a medida que avanza el día, ya que a media mañana sube el nivel de demanda, que se incrementa aún más durante la tarde-noche.

En estos dos últimos turnos las dotaciones son "muy insuficientes", denuncian los trabajadores, que atienden a una población potencial de más de 200.000 personas, residentes en los municipios del área sanitaria de Pontevedra.

Atienden diversos tipos de urgentes, desde las muy graves de atención inmediata como las producida por accidentes "a otras que son menores pero que también necesitan atención hospitalaria", como las fracturas o los procesos respiratorios que en casa no evolucionan bien. "Son casos que no son gravísimos pero sí que necesitan una atención y tienen que venir aquí, hay un poco de todo".

En momentos puntuales del año esta presión se multiplica. En estos momentos se prevé que arranque el pico de la incidencia de gripe, pero en general hasta que no llega el sol "los problemas respiratorios, aunque no sean gripe, afectan mucho" y se nota su elevada incidencia en una población mayor, con procesos que se descompensan como neumonías, gripes etc.