La próxima remodelación urbana tendrá lugar en el entorno de Reina Vitoria

Portavoces municipales consideran que la calle provoca un efecto barrera con As Palmeiras. // R. Vázquez

El Concello presentó ayer las líneas generales de actuación en un nuevo barrio de la ciudad para adaptarlo al modelo urbano existente en el resto de Pontevedra. En concreto, la próxima remodelación que se emprenderá en la ciudad capitalina tendrá lugar en el entorno de la calle Reina Vitoria, en donde se ejecutarán los trabajos necesarios mejorar la seguridad vial y la movilidad en la misma, así como realizar una puesta en valor del patrimonio urbanístico, arquitectónico e inmaterial existente en el lugar.

Así lo anunció ayer el responsable de Obras, Demetrio Gómez, quien avanzó que se llevarán a cabo dos estudios que definirán a posteriori las zonas urbanas concretas sobre las que se actuarán y que estarán comprendidas entre las Palmeiras, San Roque, avenida de Marín, Manuel del Palacio y Rosalía de Castro. En concreto, el Concello considera que es necesario acometer trabajos de mejora en las calles Reina Vitoria, Palamios, Ramón Peña, Monte do Taco, Ribeira dos Peiraos, Pastor Díaz o Arquitecto de la Sota. Gómez aseguró que se trata del proyecto "más ambicioso que se va a poner en marcha en la ciudad".

Para el concejal es de absoluta prioridad mejorar la conexión de este barrio con el resto de la ciudad, así como mejorar la movilidad peatonal y reforzar la seguridad vial en el entorno de las guarderías O Toxo y Bambi y del IES Sánchez Cantón.

"Es evidente que estos centros no cuentan con los accesos adecuados y, por otra parte, la calle Reina Vitora crea un efecto barrera con As Palmeiras, separándolo del IES Sánchez Cantón; antiguamente era el final de la ciudad, pero en la actualidad es insostenible que teniendo un parque y una alameda como los que tenemos en Pontevedra, esta zona no tenga un acceso más adecuado a los mismos", apuntó el edil nacionalista.

Asimismo, el concejal de Obras hizo referencia a las deficiencias patentes en la conexión con el barrio de San Roque, entre los viales de Ramón Peña y Rosalía de Castro, y diferentes calles perimetrales en las que "en función de lo que determinen los estudios, quizás será necesario acometer algunos trabajos", comentó Demetrio Gómez.

El portavoz municipal indicó que "actuar en la ribera de los muelles o en la calle del Monte do Taco, que son las dos orillas de la desembocadura del río de Os Gafos, nos permitirá ganar un amplio espacio para todas las personas del barrio y también para las que usan la orilla de la ría", subrayó Gómez.

En este sentido, el Concello considera que este nuevo proyecto de remodelación urbana supondrá grandes beneficios para la zona, ya que, en opinión del titular de Obras, "se mejorará la circulación peatonal en las orillas de Os Gafos y se incrementará de manera considerable el área de influencia del parque de As Palmeiras y la Alameda".

Por otra parte, el responsable del departamento municipal de Obras señaló que la reforma del entorno de la calle Reina Vitoria tendrá que ejecutarse en diversas fases, debido a su gran complejidad y a la amplitud de la zona en la que se prevé actuar, pero confía en que las primeras obras "darán comienzo este año".

En su comparecencia, Demetrio Gómez recordó que la propuesta del gobierno local es hacer realidad "el mandato de los barrios" y destacó que la reforma del entorno de la calle Reina Vitoria será la tercera que se ponga en marcha, tras el inicio de las actuaciones que se están llevando a cabo en la actualidad en el área de Eduardo Pondal - O Gorgullón, y la del barrio de O Burgo, con el principal objetivo de extender el modelo de calidad urbana al conjunto de toda la ciudad de Pontevedra.

Al igual que se hizo en estos planes de actuación, el Concello no descarta en establecer una toma de contacto con los vecinos de estas zonas residenciales y de gran presencia de la comunidad escolar para conocer de cerca "las necesidades reales que tienen". A este respecto, Demetrio Gómez comentó que desde la Administración local ya se había establecido algún contacto "informal" con representantes del IES Sánchez Cantón para iniciar las valoraciones sobre el proyecto general.