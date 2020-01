Pousos da Area celebra una nueva edición de su tradicional "serán"

El Multiusos de la plaza de abastos acogerá este sábado la VII edición del Serán Pousos da Area, una cita ineludible para los amantes de la cultura popular organizada por la asociación del mismo nombre y que fue presentada ayer en el Concello.

El Serán dará comienzo a las 18.00 horas, con la apertura de los puestos artesanales. Posteriormente comenzarán los juegos tradicionales pensados para los más pequeños, hasta que a las 21.00 horas se haga la llamada al Serán. Habrá chocolate con roscón y queimada para todos los asistentes al evento.

Según explicó el presidente de la asociación, José Iglesias, el principal objetivo del colectivo es el de recuperar tradiciones y eventos que antiguamente formaban parte de la vida social de esta zona geográfica, averiguando las raíces etnográficas y dándole un toque personal a la hora de reproducirlos en la actualidad.

Así, hace ya siete años, decidieron recuperar el Serán, "que eran esas festas que se facían antes, unha ou dúas veces á semana, como case a única forma de diversión ao rematar as labores diarias". Como de aquella la capacidad adquisitiva de los vecinos era muy reducida, "eran eles mesmos os que, en agrupacións, cantaban e tocaban pezas".

Ahora, en los seráns de la actualidad de Pousos, realizan esa función agrupaciones "que xa tocan de maneira habitual rulando por lo escenario mentras o resto da xente goza da festa".

Pousos da Area también lleva a cabo otro tipo de recuperaciones y puestas en valor, como viene haciendo desde hace cinco años con el Rancho de Reis.

Labores antiguas

Además, llevan tiempo trabajando en la recopilación de labores antiguas, desde un punto de vista antropológico. Con esta actividad llegaron a recabar tanta documentación, que en el año 2017 realizaron un espectáculo en el Teatro Principal de Pontevedra en el que se representaron 13 oficios diferentes. Además, montaron una exposición itinerante que se inauguró por primera vez en el Museo Manuel Torres.

Entre las últimas novedades del colectivo, destaca el relevo que asumirán en la organización de la Festa do Bolo do Pote, "outra actividade que gustaríanos que non se perdera e que cada vez crecese máis".

La concejala Beatriz Rodríguez anima a toda el vecindario a participar en este serán y aplaude el trabajo que realizan desde Pousos da Area, "pola importancia que ten coidar e recuperar as nosas tradicións, que son parte inmaterial da nosa cultura e que precisan ser coñecidas por todos".