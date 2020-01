SAL anuncia que la plaza de Vilalonga ya es pública por sentencia firme

Sanxenxo Agrupación Liberal informa a los vecinos y especialmente a los de Vilalonga que desde el pasado mes de noviembre la plaza de Vilalonga es pública por sentencia firme.

El concejal de SAL, Yayo Torres dice que "creemos que nos corresponde a nos anuncialo, xa que grazas as xestions feitas durante o mandato de SAL e co traballo incansable do noso compañeiro Gonzalo Pita, o Concello gaña un novo espazo público, que a pesar de que xa disfrutabamos del dende o 2004, a nivel xurídico ainda non pertencía o Concello".

SAL expresa su agradecimiento a la familia Campo (propietaria hasta el momento de esa plaza), "por colaborar en todo momento cos veciños", y tamén extiende su agradecimiento a Javier Agraso y a su pareja (propietarios del quiosco que había en la plaza).