El PP aclara a Agís que Barro se moviliza porque la Diputación no atiende sus reivindicaciones

El portavoz del grupo provincial del Partido Popular, Jorge Cubela, aconseja al diputado de Infraestructuras y Vías Provinciales, Gregorio Agís, "que no sienta tanta vergüenza y estupefacción por las iniciativas de los vecinos de esta provincia, que tienen derecho a quejarse y reclamar carreteras seguras en sus ayuntamientos".

Los populares aclaran al diputado socialista que no fue el PP quien convocó esa concentración. "Fueron los vecinos y lo hicieron porque ya están cansados de que el gobierno local no los escuche y de que la Diputación de Pontevedra no los reciba. Y el PP se sumó a estos vecinos en sus reivindicaciones, porque consideramos que son justas", añade Jose Antonio Landín, el portavoz local del partido.

Cubela también incidió en que "entendemos que la Diputación no puede estar cerrada más tiempo a los vecinos de esta provincia. Es a lo que nos tiene acostumbrados el bipartito de la Diputación desde hace cinco años, quizás porque no saben hacerlo de otro modo, están tomando decisiones de espaldas a las necesidades reales de las personas. Tienen que defender a los pequeños ayuntamientos, y dar respuesta a su dispersión. Si se molestara en escuchar a los vecinos y visitar sus parroquias, entendería que la actuación que hizo hasta ahora la Diputación fue un remiendo".

Así que desde el PP le piden que "acceda a reunirse con los vecinos de Portela y Curro, que escuche sus preocupaciones, porque ellos son los usuarios de esa carretera".