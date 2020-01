El PP hace balance de las más de cien solicitudes ciudadanas que presentó en 2019

La concejala del PP Rocío Cochón resaltó ayer la labor del grupo municipal en comisiones y plenos durante 2019, un año en el que los populares formularon más de un centenar de ruegos y preguntas trasladando algunas demandas de los vecinos.

Cochón destacó el amplio abanico de solicitudes realizadas por concejales del PP, y apunta que llevaron asuntos relativos a todas las parroquias y a la práctica totalidad de los núcleos del concello a las distintas comisiones informativas de las que forman parte, así como al Pleno.

El grupo más numeroso de peticiones fueron las realizadas en la comisión de Urbanismo y las referidas a obras y servicios, así como al estado de los espacios públicos del municipio en las distintas parroquias.

A lo largo del año, los populares trasladaron numerosas solicitudes relacionadas con San Salvador, "como a escaseza de aparcamento, os fallos de iluminación en distintos puntos da parroquia, os problemas de inseguridade e insalubridade no Pazo Besada, a falta de limpeza e os problemas de mobilidade e accesibilidade na Barca, Porteliña, Lourido, Anafáns ou Andurique, entre outras, así como tamén as denuncias veciñais sobre as "narcoescaleiras" da Caeira ou sobre a situación de inseguridade en Portosanto, entre outras".

Sobre San Xoán, los populares llevaron a plenos y comisiones algunas cuestiones, como "as denuncias dos veciños pola chapuza continua das obras da Seara" o el "acondicionamento de varios lavadoiros e camiños en Fontenla, San Martiño, Fragamoreira e Campelo".