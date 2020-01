El Concello señalizará 45 lavaderos para revalorizar su atractivo turístico y patrimonial

Los lavaderos son un espacio patrimonial vinculado a la cultura del agua y de la higiene. Muchos de ellos, con cientos de años de existencia, y con el avance del progreso y de las nuevas tecnologías dejaron de ser un lugar funcional para convertirse en piezas patrimoniales a cuidar y mantener.

El Ayuntamiento de Marín cuenta con un gran número de lavaderos, se calcula que más de 60. Con el objetivo de garantizar su preservación y que los marinenses y turistas puedan visitarlos y conocer su localización y la toponimia de cada zona, el gobierno local llevará a cabo un proyecto de señalización de estos enclaves.

Los trabajos consistirán en la señalización de accesos y del topónimo donde se sitúan los lavaderos. Para conseguir tal fin, se emplearán materiales que se integren a la perfección en el entorno, como la madera.

Ubicación de los lavaderos

Los lavaderos que se señalarán son los de Pedreiras, Mogor, Redón, San Pedro, Finca de Briz, Do Souto Sequelo, Carregal, Bravos, Outeiro, Bagüín, Cañoto, Bagüín II, Outeiro, Fonte do Castiñeiro, Cidrás, da Moreira, Arravalde, Pedra Cuíña, Puntiña, Igrexario (San Xián), de la Grela, Aguete, Loira, Gorgullón, Pardavila- Fixón, Bexa-Soaxe, Xermade, Falcón, Casal en Fixón, Pozo do Río, Cruxeiras, Magáns, Chic ou Río de Casás, del Cura, de Picotes, de Allariz, de Preguntas, del Pozo, de la Esperela, de Pesqueiras, Pesqueiras II, de Cadrelo, Pereiro, Lameiro, Sarax, Cabodevila y de Pastoriza.

El presupuesto global de la actuación asciende a 13.615,92 euros, para lo cual se solicitará una subvención ofertada por la Diputación Provincial de Pontevedra para la rehabilitación y la señalización del patrimonio histórico y cultural de estos elementos.

Junto a esto, el gobierno local marinense lleva desarrollado diversos proyectos de mantenimiento y limpieza de los lavaderos principales de la villa, conscientes de su importancia y valor patrimonial.