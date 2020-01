BNG y PSOE acusan al PP de "demagogia" al rechazar su moción contra el peaje

"Tengo muy buena conexión con Pedro (Sánchez) y no se preocupe que los acuerdos se cumplirán", respondió el portavoz municipal socialista, Agustín Fernández, al líder local del PP, Rafael Domínguez, respecto a la transferencia a Galicia de la autopista AP-9 y la rebaja en sus peajes. La afirmación se produjo en el pleno de la corporación celebrado ayer, al que el Partido Popular llevó una moción en la que se reclamaba la gratuidad del peaje de Curro.

La iniciativa fue rechazada en el pleno por los grupos nacionalista y socialista, que acusaron al PP de "demagogia" y de "querer afear el acuerdo de Gobierno" en Madrid. La moción contó con el voto a favor del único concejal de Ciudadanos, Goyo Revenga, que aun votando afirmativamente también se declaró "sorprendido" de que el PP se haga ahora defensor de medidas que nunca puso en marcha desde el Gobierno central.

Rafael Domínguez (PP) defendió la moción de la gratuidad del peaje de Curro porque "se han olvidado de Pontevedra" en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y porque "así lo quieren todos los pontevedreses menos quince" (en referencia a los once concejales del BNG y los cuatro del PSOE).

Por reclamar la gratuidad del peaje de Redondela, el portavoz popular instó al alcalde de Pontevedra, Miguel Lores (BNG), a presentarse a las elecciones en este municipio dentro de cuatro años, a lo que el regidor le contestó "ya te gustaría".

Socialistas y nacionalistas volvieron a reprochar al grupo popular que desde el Gobierno central nunca se preocupó por liberar el peaje de la AP-9 y que lo hace ahora con mucho empeño, tanto en la corporación municipal como en el pleno de la Diputación Provincial, a un Gobierno que lleva una semana de ejercicio.

"Hay un acuerdo magnífico sobre la mesa; pues a ver cómo lo afeamos", ironizó el nacionalista César Mosquera sobre las intenciones del Partido Popular. "Aquí hay un logro para Pontevedra que se ve como muy positivo y ¿qué solución le encuentran a esto?, pues pidiendo otra cosa distinta", lamentó el portavoz del BNG.

Concesión

El socialista Agustín Fernández repasó la historia de las subidas del peaje y la ampliación de la concesión desde los gobiernos del Partido Popular en Madrid. "Es para ponerse colorado", dijo el socialista sobre la moción de los populares, que calificó de "claro oportunismo político".

"El PP tiene una cara aquí en Galicia y otra en Madrid", afirmó el socialista en otro momento del debate.

"Hablan del pasado"

Por el PP, Rafael Domínguez reprochó a PSOE y a BNG hablen de "pasado", cuando el grupo municipal popular presentaba una moción "de presente y de futuro" respecto al peaje de Curro. "A mí me preocupa lo que pasa en Pontevedra y no en otros lugares", indicó Domínguez respecto al tramo de autopista al que se refiere su propuesta.

También argumentó que "no he visto en mi vida a un ministro socialista rebajar el peaje en Pontevedra y sí he visto a la ministra Ana Pastor (PP) rebajar el 50% del viaje a Vigo".

Goyo González (Cs) añadió que "teniendo en cuenta que tenemos en la Moncloa a alguien que un día dice blanco y otro negro, esperemos que no se la metan doblada al BNG y se cumpla el pacto".